Fantiš se novinkou ohledně svatby pochválil na sociálních sítích. Ženichovi i nevěstě to nejen při obřadu, ale třeba při krájení dortu náramně slušelo.

Zásnuby se uskutečnily před rokem 15. února, kdy ligový fotbalista pozval tehdejší přítelkyni do vyhlášeného olomouckého podniku Entrée, kterou vlastní známý český šéfkuchař a moderátor pořadu MasterChef Česko na televizi Nova Přemek Forejt.

„Za Přemkem jsem přišel s tím, že bych v jeho podniku chtěl přítelkyni požádat o ruku. On byl výborný, sympatický chlap. Všechno jsem nechal na něm, já jsem z toho byl tak nervózní, že jsem to chtěl mít hned za sebou. Monča nic netušila, navíc jedla hrozně pomalu. Nakonec to dopadlo krásně. Přemek dokonce nahrál video, což jsem ani po něm nechtěl. Bylo to spontánní, ale hezký. Jednou to bude krásná vzpomínka,“ líčí s úsměvem v rozhovoru pro Deník Fantiš.

Krátké volno

Nyní si užije krátké volno, v pondělí 19. června, kdy ševcům startuje letní příprava na další ligovou sezonu, už se ale bude na Letné zase hlásit trenéru Jelínkovi.

Příbramský odchovanec působí ve Zlíně už podruhé. Poprvé přišel do Baťova města před sezonou 2015/2016 přišel z Jablonce po těžkém zranění kolene, a protože i pak ho limitovaly zdravotní potíže, neprosadil se natrvalo do sestavy. Podruhé přestoupil známý bojovník do Zlína z Příbrami v létě 2019.

Kromě Fastavu působil také v Ostravě, Jablonci nebo právě v Příbrami. Celkem v lize odehrál 261 utkání, ve kterých vstřelil 24 branek.