Třetiligoví fotbalisté Valašského Meziříčí se nechtějí smířit s krutým osudem a přikováním na poslední místo tabulky MSFL. Po Tomáši Deklevovi z Hodonína angažovali bývalého ligového hráče Baníku Ostrava Marka Šichora.

Šichor začínal s fotbalem v Sulku Zábřeh. „Od starších žáků až do mužů jsem hrával v Sigmě Olomouc. Konkurence tam byla velká. Párkrát jsem byl v přípravě áčka, ale hrával jsem jinak za béčko ve třetí lize. Stejnou soutěž jsem si zahrál také v domovském Zábřehu na Moravě. A pak přišel Baník Ostrava,“ popisuje ofenzivní střední záložník start své kariéry.

V Baníku Ostrava strávil ofenzivní hráč dva roky. Má na svém kontě třicet ligových startů a dvě vstřelené branky.

„Vytáhl si mne do Baníku bývalý vynikající hráč Radek Slončík a tehdejší trenér Martin Svědík. Když ho odvolalo vedení ze čtvrtého místa, tak přišel z Vlašimi trenér Frňka. V Baníku jsem zažil postupný úpadek klubu a sestup do druhé ligy a ještě další trenéry Korytáře a Petrželu," vzpomíná na štaci v tradičním ostravském celku.



U jeho opětovného postupu do první ligy již nebyl. „Odešel jsem tehdy do Frýdku-Místku,“ vrací se Šichor k dalšímu angažmá.

Ve Frýdku-Místku zažil rok druhé ligy, po které tým sestoupil, ale zachránil se administrativně. „Jako kdyby mne provázela i smůla a narážel jsem na kluby, kterým se v tom čase sportovně nedařilo. Byl jsem v třetiligové Mohelnici, HFK Olomouc a naposledy v Otrokovicích. Tam byl ale jiný problém," popisuje.



„Kvůli zranění jsem pod bývalým trenérem Valmezu Michalem Hubníkem neudělal letní přípravu, a když se týmu dařilo a byla vysoká konkurence, rozhodl jsem se, že půjdu do Valmezu pomoci týmu získat nějaké body do zimy,“ vysvětluje Šichor okolnosti přesunu do Valašského Meziříčí.

Nyní ho čeká první trénink. „Již jsem shlédl páteční zápas s Frýdkem-Místkem, který se prohrál 0:3. Máme hodně mladý tým. Cesta ze dna bude těžká, ale musíme se o ni pokusit už v dalším utkání v Uherském Brodě, kterému se daří. Musíme bojovat, ve třetí lize se dá hrát s každým,“ dodává Marek Šichor, který bude mít na starosti tvorbu hry ve středu zálohy.



Autor: Martin Němec