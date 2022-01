Na žádné dokopné nechybí nejbližší fanoušci. "Samozřemě," přikyvuje Maxa. "Nez nich by to nešlo." Kromě hráčů po posledním utkání jara nebo podzimu dorazí i pořadatelé ani vedení klubu. "Zhruba padesátka se nás sejde pokaždé." Tvrdé jádro jankovského fanklubu si dokopnou protáhne až do Vánoc.

Dokopná v Jankově bývá hodně bouřliváZdroj: Deník/ Petr Maxa "Pořádá vánoční večírek, to je jejich další dokopná." Přítelkyně hráčů v posledních letech absentují. "Bývávaly doby, kdy holky s hráči normálně sedávaly po zápasech u jednoho stolu, chodily na dokopné i jiné akce spojené s fotbalem, ovšem tento trend se jaksi vytratil a dnes, když někdo přivede přítelkyni na dokopnou, tak je to spíše rarita."

Na tradiční jankovskou dokopnou patří skákání z okna všech nových hráčů. "Tímto skokem stvrzují věrnost a odhodlání za Jankov bojovat." Je pravda, že dokopné začínají v poklidu. U piva a jídla. "Postupem času se zvyšuje hlasitost muziky, začínají se pít kořalky, starší ročníky odjíždějí domů a po půlnoci už převládá chaos," směje se Petr Maxa. Nejlepšího hráče každé půl sezony si volí kabina sama.

"Hráči anonymně hlasují a z toho vzejde vítěz." Letos na podzim jím byl v Jankově kapitán Lošek. "Samozřejmě, téměř se stoprocentní úspěšností, se na každé dokopné stane něco, na co všichni dlouho vzpomínají, ale zároveň to je něco, co by mělo zůstat pod pokličkou," říká s milým úsměvem na tváři Petr Maxa.

