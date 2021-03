A hned se rozhodl připravit a zaslat vedoucím fotbalovým činitelům otevřený dopis, ve kterém nešetří kritikou do „bafuňářských“ řad.

„Tím nejzásadnějším problémem je, že se FAČR snaží za každou cenu rozjet výkonnostní fotbalové soutěže, což je nyní nelogické. My bychom taky moc rádi hráli, nyní alespoň společně trénovali, ale epidemiologické podmínky spojené s covidem jsou katastrofální. Nelíbí se nám to nikomu, ale musíme to respektovat. Každý rozumně smýšlející člověk ví, že amatérský fotbal musí jít minimálně na jaře stranou. Fotbal je pořád koníček a zdraví je na prvním místě,“ zdůraznil Cigoš, jehož výběr aktuálně okupuje poslední místo krajského přeboru.

„Ale to vše neříkám, abychom se zachránili. Při vyrovnanosti tabulky a příznivému losu příštích kol věřím, že my se ze dna tabulky dostaneme,“ zdůraznil kouč.

A co konkrétně jej vlastně v desateru rozlítilo nejvíce?

„Z většiny bodů vyplývá, jak se spěchá, aby se hned po rozvolnění situace začalo trénovat, a co je nejzásadnější problém, ještě rychleji se začalo hrát. Přesněji za každou cenu odehrát více jak padesát procent zápasů sezony. Ve většině případů se jedná o odehrání minimálně pěti zápasů. Jen tehdy se soutěž dle stávajícího herního řádu považuje za uzavřenou,“ upozornil Cigoš.

Dlouhá přestávka

„Kdo se v amatérském fotbale pohybuje déle, moc dobře ví, že po tak dlouhé přestávce bude velmi složité fotbalové amatéry opět dostat do kondice a formy tak, aby to nesmrdělo úrazem. Vždyť jsme už dlouhých pět měsíců nejen že nehráli, ale nemohli ani pořádně trénovat. A tím myslím ne jen běhat, ale hrát fotbal, tedy provozovat kontaktní sport. To je šíleně dlouhá přestávka! A pokud nejste dobře fyzicky připravení, pár týdnů společné přípravy to nespasí,“ zdůrazňuje 50letý kouč.

„Za mě i řadu dalších zkušených trenérů z mého okolí by se nyní měly soutěže odpískat, tedy stejně jako na jaře ukončit a po rozvolnění začít opět trénovat a pozvolna se chystat na novou sezonu. Do léta odehrát přípravné zápasy, opět se naladit na normální fotbalový život,“ nabádá kouč fotbalistů Boršic.

A co podle něj za velkým tlakem vedení FAČR?

„Jednoznačně udržení svých pozic. Je mi jasné, že k získání různých dotačních titulů a příspěvků a s tím souvisejících udržení dobře placených pozic, potřebují alespoň minimální chod soutěží,“ má vysvětlení Cigoš, podle něhož by dohrání fotbalové sezony za každou cenu přineslo i ještě jedno nebezpečí.

Boj o záchranu

„Korupce. Co si budeme nalhávat, řadě klubů půjde o záchranu respektive postup. A v této nelehké době, kdy kvůli nerovným podmínkám může do problémů spadnout i nejeden kvalitní tým, se bude hasit situace všemožnými prostředky,“ cítí Pavel Cigoš.

Názor trenéra fotbalového týmu krajského přeboru přitom podle jeho slov nesdílí jen jeho nejbližší, ale přidávají se k němu i další.

„S řadou lidí jsem v kontaktu a sdílí můj názor. I proto jsem se rozhodl veřejně promluvit a upozornit na nebezpečí rychlého, až překotného znovuobnovení sezony,“ dodal kouč Boršic.