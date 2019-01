Vítězný konec. Ten potkal hráče Třince, kteří si v pátečním duelu poradili s Prostějovem. Slezané mají výbornou formu, až si trenér Jiří Neček posteskl, že by se mohlo pokračovat dál.

Trenér Jiří Neček opět připravil své svěřence takticky výborně. Mužstvo protáhlo sérii bodových zápasů na pět v řadě. Z toho čtyřikrát vyhrálo. „Pohled na tabulku vypadá hned úplně jinak,“ pochvaloval si Neček.

Jeho tým na Hané neinkasoval. Právě zlepšená defenziva stojí za posledními výsledky Třineckých, kteří v první půlce podzimu nehráli špatně a často i soupeře přehrávali, jenže do kolen je srážely zbytečné chyby, po kterých inkasovali.

„Byla to taková křeč. Něco podobného jsem teď pozoroval na hráčích Prostějova. My si to vybrali v první půlce podzimu, teď to naopak vypadalo výborně, až je možná škoda, že už končíme,“ posteskl si naoko Neček.

Zmínil, že v posledních týdnech se dostal do skvělé formy brankář Jiří Adamuška. I díky němu a skvěle pracující obraně se Třinec vyšvihl na devátou pozici se ziskem dvaceti bodů.

„Kluci odehráli na závěr velmi dobrý zápas. Škoda jen, že jsme několik akcí, a zejména přečíslení, nedotáhli do vítězného konce. Výhra mohla být výraznější,“ dodal.

Ujala se až krásná střela Tomáše Webera, po které se Prostějov vrhl do útoku, ale nákopy na Kroupu k ohrožení třinecké svatyně nevedly.

Třinec tak zakončil kalendářní rok 2018 výhrou, a co bude dál, se uvidí na jaře. „Jsme fakt rádi, že končíme zvesela. I nálada a chuť hráčů v tréninku budou směrem k zimní přípravě vypadat jinak, než kdyby se prohrálo," zakončil Jiří Neček.