To byla trefa! Dvorák Vitebský v Rychnově vypálil raketu v hodnotě cenného bodu

Ve Fortuna Divizi C nastřílel za devět sezon mezi dospělými úctyhodných 39 branek. Pokud by jeho tým celostátní soutěž stále hrál, šlo by letos pro pětadvacetiletého hráče nejen o jubilejní desátou sezonu, v neděli ale také o jubilejní 40. branku. Ta stála za to přesto, že ji dvorský patriot vstřelil v krajském přeboru.

Rychnovský brankář Tadeáš Tobiška byl v tomto případě bez šance. David Vitebský se trefil přímo do šibenice! | Video: www.tvcom.cz