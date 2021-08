Bezesporu to znáte sami. Táta učí syna kopat do míče, vedou plamenné diskuse (a někdy spolu pak nemluví). Ostatně vzpomeňte si na tolik populární seriál Okresní přebor a díl, v němž kouč (Jirka Luňák) málem vydědil dceru, když slyšel, že ukončila kariéru, a roztál, když uviděl jejího partnera, fotbalistu. Deník zmapoval známá i méně známá „rodinná pouta“ mezi slavnými trenéry v Česku.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Co říká Marek Jarolím o vztahu se strýcem a bratrancem?

„Musím přiznat, že vazby mezi námi nejsou tak silné jako dřív. V podstatě nejsme ve spojení. Proč, to není úplně otázka na mě. Ale s Davidem se občas potkáme, třeba v zimě jsme trénovali proti sobě, když v rámci turnaje hrála moje Slavia s jeho Ústím. Zvítězili jsme my, takže mi má co vracet.“