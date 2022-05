Emoce hrály ve středu v Nejdku hlavní roli. Pokud by mohly hořet, plápolaly by snad až k hranicím s Německem.

Dohrávka okresního přeboru přinesla hodně dramatických momentů. Podstatná informace na úvod: místní rezerva nestačila na Březovou (utkání nakonec skončilo 1:3). Porážku by domácí možná ještě snesli, ale už ne tak vyloučení. Do sprch musel předčasně sám kapitán Nejdku Karel Jílek.

OBRAZEM: Březová uspěla v dohrávce v Nejdku a vyhoupla se do čela

První napomenutí viděl v 68. minutě, druhá žlutá přišla v 88. minutě. Klidný odchod ze hřiště se nekonal. „Vyloučený byl agresivní vůči mé osobě, po obdržení druhé žluté karty se ke mně rozběhl a začal mi slovně vyhrožovat: Ty z..de, ty odtud neodjedeš, tě zabiju! Č…ku jeden a podobně. Padlo toho více, ale vše jsem neslyšel,“ popisoval v zápise o utkání situaci po červené kartě hlavní rozhodčí Martin Jakubík.

Vyloučený hráč si sype popel na hlavu. „Chtěl bych se omluvit za své počínání hlavnímu rozhodčímu panu Jakubíkovi, za veškeré výroky a urážky, které jsem mu na hřišti uštědřil. Ale výrok zabiji tě nezazněl, bylo řečeno zbiji tě,“ vzkázal Jílek.

Podobné invektivy slýchají muži s píšťalkou často. Kdyby zůstalo jen u nich, případ by skončil u disciplinární komise. Pravděpodobně by následovala pokuta pro fotbalistu a zákaz činnosti na pár týdnů. Jenže skandál měl pokračování.

A na to sudí jen tak nezapomene. Po klidném odjezdu z nejdeckého stadionu na něj totiž čekalo nemilé překvapení. „Hráč mě autem pronásledoval směrem domů,“ šokoval Jakubík.

Regions´Cup: Výběru KKFS zajistil postup jedinou trefou březovský kanonýr Veselý

„Na rovině mě předjel a začal přibržďovat. Nevěděl jsem, že se jedná o vyloučeného, poznal jsem ho, až když zastavil a vystoupil. V ten moment začal řvát, ať vylezu ven z auta. Já jsem pokračoval v jízdě, následně jsem toto jednání oznámil na Policii České republiky. Měl jsem strach,“ popisuje inkriminovaný moment Jakubík.

Případ tak dostali na starost vyšetřovatelé z Karlovarska. „Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení, které se týká konfliktu mezi dvěma muži v průběhu fotbalového utkání na Karlovarsku. Následně mělo dojít ke konfliktu mezi těmito muži i po samotném utkání. Věc je v současné době v šetření policistů,“ sdělil ke středeční události mluvčí policie Jan Bílek.

Jílek však vinu odmítá. „Jsem sice pruďas, bouřlivák, ale ne darebák a nikdy bych neublížil nikomu na hřišti ani mimo něj. Více se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl kapitán rezervy Nejdku.

Další kroky policie i disciplinární komise bude rozhodčí sledovat z „civilu“. Středeční incident mu podle jeho slov zkazil pohled na český fotbal. „Nevím, co už by hráči chtěli. Hrají okres a čekají Ligu mistrů. Mohou být rádi, že se najdou takoví lidé, kteří do pískání jdou a mají na to nervy. Po pravdě mám myšlenky se na to vykašlat,“ dodal závěrem Jakubík.