Severočeský tým, v jehož dresu válí trojice exhradeckých hráčů - Václav Pilař, Jakub Martinec a Jaroslav Zelený, v 16. kole udolal po obratu Příbram 2:1. Zápas provázelo husté sněžení a poprvé v životě vstřelil v jednom ligovém duelu dvě branky domácí Miloš Kratochvíl.

„Musím říct, že jsem z vesnice a ani tam jsem nehrál na takovém terénu. Natož pak v lize. Bylo to šílené, s fotbalem to nemělo nic společného. Byla to prostě akorát bitva,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý záložník. A jestli to byl zároveň jeho nejlepší zápas v životě? „Co se týče gólů, tak určitě, ale asi i celkově,“ dodal Kratochvíl.