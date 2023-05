Málokdy se stane, že ani tým, kterému se podaří docílit regulérní branky, neví o tom, že vstřelil gól. Tahle situace byla k vidění během utkání fotbalové divize E mezi Kozlovicemi a béčkem Zbrojovky Brno. Ani hosté totiž po kuriózní situaci netušili, zdali míč skončil v síti, nebo poskakuje za bránou. Jak je to možné?

FK Kozlovice - Zbrojovka Brno B gól negól | Video: tvcom.cz

Běžela 20. minuta jednoho ze šlágrů Moravskoslezské divize E a ke střele se dostal brněnský Filip Hlucháň. Trefil domácího obránce Kyseláka, od kterého balon zapadl za gólmana Kadlece do brány tak dokonale, že trefil právě míč ležící za sítí.

Výsledný efekt? Většina přítomných měla za to, že balon bránu přeletěl. I záběr kamery z hlavní tribuny nabízí velmi zajímavou podívanou, hotová „kozlovická magie“ gólmana Kadlece.

„Už v zápase jsem to viděl dobře. Ale nějak jsem doufal, že to uhrajeme na to, že o gól nešlo,“ přiznal zkušený brankář.

Regulérní gól

Jak ale sám potvrdil, jednalo se o regulérní branku. „Náhradní balon byl namáčknutý na vnější straně sítě. Vystřelený míč přesně dopadl na ten náhradní. Opticky to vypadalo hodně zajímavě, chvilku nikdo nevěděl, co se děje,“ usmál se Kadlec.

A protože se hrálo o důležité body, chtěl tohle nechtěné kouzlo dotáhnout do velkého finále – že by dokonalý trik?

Kuriózní gól v utkání Kozlovic se Zbrojovkou Brno B:

Zdroj: tvcom.cz

„Přiznám se, že i já jsem se snažil to na rozhodčího zahrát, že špatně viděl. A možná jsem ho i trošku zmátl. Ale pomezní mu pak pomohl. Bylo by hodně nefér, kdyby to dopadlo jinak,“ uznal Petr Kadlec.

Kozlovice nakonec z 0:2 ve druhém poločase dokázaly srovnat na 2:2 a oba týmy tak po nedělním duelu nakonec byly relativně spokojené.