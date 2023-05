/VIDEO/ Věřte, nebo ne, byly časy, kdy v tenisovém a hokejovém (dříve) padesátitisícovém městě Přerov vítězil fotbal. Na konci milénia se u řeky Bečvy hrála tři sezony druhá liga. Tahle éra je ale dávno pryč a vrchol kopané pro místní představuje divizní derby Viktorky s Kozlovicemi. Právě na takzvané „Bitvě o Přerov“ jsme natáčeli druhý díl našeho nového videopořadu Derby přes kopec.

Derby přes kopec - 2. díl videopořadu Deníku | Video: Deník/Ivan Němeček

Přišla asi tisícovka diváků, trenéři si před zápasem pro uvolnění atmosféry střihli mezi sebou výzvu v trefování břevínek, prozkoumali jsme hanácký kulinářský fenomén makrelu na klacku a po zápase zjistili zákulisní informace přímo ze šatny vítězů.

V pořadu Derby přes kopec jsme se taky trošku podívali do historie, jak to bylo s postupným pádem Přerova i o tom, jak se vše přeměnilo až k emotivním bitvám s Kozlovicemi, které prý v minulosti dokonce přepisovaly dopravní značky obce na „Přerov u Kozlovic“.

Videopořad Deníku Derby přes kopecZdroj: Deník

Kde jsou ty časy, kdy FK Hanácká Kyselka Přerov kopal na konci milénia druhou ligu. Mužský fotbal v Přerově se po zániku v roce 2000 musel od píky prokousat do divize, což je dosavadním maximem.

V minulé sezoně byla tamní Viktorka blízko postupu do třetí ligy, v divizi E skončila druhá. Tentokrát se Přerovu nedaří, před velkým derby byl až desátý a stále nemá jistotu záchrany. Tématem je také nedůstojné zázemí chátrajícího městského stadionu, kde je klub v nájmu.

„Divizi hrajeme delší dobu, pořád něco chybí. Tím hlavním jsou peníze, třetí liga je finančně náročnější. Dokážeme si ale vychovat vlastní hráče a máme dobré trenéry. Třetí liga by Přerovu slušela, ale příští rok nás ještě čeká budování nového týmu. Třeba za dva, tři roky,“ plánuje předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš.

V Přerově nemají velkou radost z toho, že do třetí ligy má momentálně mnohem blíž právě největší rival z Kozlovic. Zdejší fotbalový klub vznikl v roce 1924. Jeho úspěšná éra začala v roce 2014 s postupem do divize.

Kozlovice se pravidelně umisťují v nejvyšších patrech a před derby s Přerovem byly o bod první. Moderní zázemí s bazénem, posilovnou, saunou, vířivkou či tenisovými kurty dělá z Kozlovic vyhledávanou adresu pro hráče z širokého okolí.

„Minulý rok to bylo hodně emotivní. Chtělo se do MSFL postoupit za každou cenu. Pak se to nepovedlo, měnil se trenér. Dáváme tomu volný průběh a uvidíme na konci soutěže,“ řekl k případnému postupu předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Slavili „Kozli“

Z očekávané výhry 3:0 se radovaly domácí Kozlovice. Jedním z hrdinů byl brankář Petr Kadlec, který se kvůli derby vrátil z dovolené, vychytal úvodní stoprocentní šanci Přerova a zapsal si čisté konto.

„Derby je pro mě největší zápas. Moje manželka zůstala v Budapešti, takže jsem navíc slaměný vdovec. Ale ne, budu hodnej,“ ujišťoval gólman a vydal se slavit se zbytkem týmu.

Kromě výhry navíc mohl zapíjet, jak sám prozradil, i očekávaný přírůstek do rodiny.