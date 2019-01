/ROZHOVOR/ Litoměřicko porazilo v 6. kole ČFL nováčka z Velvar 2:1. Vítěznou branku zaznamenala mladá posila ze Sparty Lukáš Čajkovský. Brozany prohrály počtvrté v řadě a jsou poslední.

Fotbalisté Litoměřicka na ústecké umělce. | Foto: Miloš Štádler

Velvary jsou sice nováčkem soutěže, ve svém středu ale mají několik zkušených exligistů, gólmanem Měsíčkem počínaje, přes stopera Obrtlíka a třeba středopolařem Budějským nekonče. „Je zapotřebí hrát zodpovědně od první minuty ve všech řadách,“ varoval před zápasem domácí trenér Kratochvíl. I přesto se hosté dostali do vedení, to jim ale vydrželo pouhé čtyři minuty.

Srovnal oslavenec, rozhodla posila

Své čtyřiadvacáté narozeniny nemohl připomenout lépe středopolař Verner tím nejpřípadnějším způsobem – vyrovnávací trefou. „Mám radost, že se nám tak podařilo smazat rychle manko a nepromítlo se tak zbytečně do naší eventuální nervozity,“ nechal se slyšet oslavenec.

Do poločasu se mohlo skóre měnit ještě na obou stranách, aby tu největší příležitost měl po půl hodině hry Macháček. „Škoda. Stál jsem Měsíčkovi z očí do očí. Prostřelit se mi ho však nepodařilo. Jeho reflex byl pohotový,“ popsal svou možnost poslat spoluhráče do vedení litoměřický středopolař.

Po změně stran poslal domácí kouč na trávník i čerstvou posilu z pražské Sparty, Lukáše Čajkovského. Ten se odměnil tím nejpatřičnějším způsobem. Zužitkoval akci vedenou po ose Verner, Štefko gólem, který znamenal vedení 2:1.

„Lepší vizitku jsem si nemohl přát. Navíc kluci tu gólovku připravili za jedna,“ radoval se letenský odchovanec. „Jsem rád, že jsem měl šťastnou ruku, když jsem poslal na plac Čajkovského. To ovšem nemění nic na faktu, že jsme směrem dozadu nezklamali a dokázali si pohlídat zisk tří veledůležitých bodů,“ zhodnotil zápas trenér vítězného celku Miroslav Kratochvíl.

Přestalo se naopak dařit Brozanům, které prohrály před rekordní návštěvou 415 diváků v Ústí nad Orlicí 2:1. Domácí se už v první půli ujali dvougólového vedení, svěřenci trenéra Jiřího Němce už dokázali pouze snížit zásluhou Michalce. Na víc se ale nevzmohli a po čtvrté porážce v řadě klesly na dno tabulky České fotbalové ligy.

Trenér: Prostě jsme začali proměňovat šance

Tým vyhrál poslední dva zápasy, čím se nepříznivá série zlomila?

Je to jednoduché. Prostě jsme začali proměňovat šance. Už v některých předchozích zápasech jsme měli nad soupeřem navrch, ale zahozené příležitosti nás stály body.

Proti Velvarům se trefil i novic Čajkovský, je to ten kýžený střelec, který vám chyběl?

To zatím netuším. Při té brance byl ve správný čas na správném místě, branka byla hodně odkrytá. Víc nám ukáže až čas, je možné, že by to mohl být on.

Můžete ho divákům trochu více charakterizovat?

Je to technický a rychlostní typ hráče, ročník narození 1999. Jde o nadějného mladíka, který má určitě potenciál se na úrovni ČFL prosadit a časem se vypracovat i výš.

Na jak dlouho a jakou formou se Litoměřicku upsal?

Zatím je to forma hostování, máme na něj ale opci na případný přestup.

Jak jste spokojen s diváckou návštěvou?

Pro mě je zatím za očekáváním. Myslím, že lidí by mohlo chodit víc. Těžko říct, čím to je, možná má soutěž špatnou propagaci.