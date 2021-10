Olešnice v O.h. – Javornice B 1:6 (0:4). Branky: 66. Cejnar – 14. a 17. Petřík, 28. Hanyk, 31. Petr, 48. Paštika, 75. Hanyk.

Domašín – Rokytnice v O.h. 4:3 (2:1). Branky: 2. Haferník , 8. a 82. Michalík, 70. Trudič – 33. Cit, 49. Havlíček, 72. Kaška.

Deštné v O.h. – Solnice B 3:3 (2:3), pen. 5:4. Branky: 2. Rýdl, 7. Práza, 87. Koza (pen.) – 25. Nosek, 27. Hovorka, 43. Schod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.