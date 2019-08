„Jelikož jsem rozhodčí a mám doma dva psy, tak mě napadlo, že bych jim připravil minihřiště a té zlobivější udělil kartu,“ popsal, jak se zrodil nápad. „Původně jsem chtěl udělit červenou, ale to by bylo moc, tak jsem dal jen žlutou,“ rozesmál se Martin Nosek, hlavními psími postavami na snímku jsou jeho mazlíčci Abigail a její máma Bella.

Pro Martina Noska tohle nebyl první úspěch v soutěžích Deníku, dařilo se mu už v Tip lize. „V hokejové jsem kdysi vyhrál jedno kolo, ve fotbalové tuším dvě,“ řekl.

„Děda odebírá Rychnovský deník, hraji právě Tip ligua další soutěže. Zkusil jsem i tuto fotbalovou. A vyšlo to,“ radoval se fanoušek Slavie Praha. „Táta a bratr jsou přitom sparťané… Nevím, jak se to mohlo stát,“ doplnil se smíchem Nosek s tím, že doma není nouze o hecování. Na trávník se postavil už v sedmi letech v Solnici. „Začínal jsem od přípravky, rodiče mě u fotbalu udrželi i v dobách, kdy jsem chtěl skončit,“ vykládá. „Za svůj největší úspěch považuji třetí místo s dorostem v krajském přeboru a před tím postup z krajské soutěže,“ pochlubil se.

I mezi dospělými už Martin Nosek slavil fotbalový úspěch. „Když jsme končili v dorostu, byla v A týmu dospělých konkurence a někteří z nás neměli šanci se tam dostat, tak jsem se rozhodl založit svůj B tým. Už jsme postoupili ze čtvrté pralesní ligy do třetí a hodláme postupovat dál a dál, dokud to půjde,“ nastínil další cíle.

Z pozice rozhodčího Martin Nosek řídí zápasy v okresních soutěžích. „Do kraje jsem pískat jít nechtěl, protože studuji vysokou školu a nestíhal bych to,“ uvedl Martin Nosek, jenž dojíždí do Hradce na pedagogickou fakultu.

Pralesní fotbalové léto s Deníkem se mu líbí, ale má jednu výhradu. „Je to dobrý seriál, ale omezil bych to, že během celé prázdninové soutěže může člověk vyhrát jen jednou, protože někdo vyhrává pořád a myslím si, že to odradí další soutěžící,“ přidal návrh Martin Nosek. Každopádně soutěží Deníku se bude zúčastňovat dál.