Minulý týden jim zůstaly oči pro pláč. Fotbalisté z Voděrad na Rychnovsku přišli téměř o vše, co s nadšením dlouhé roky budovali. Požár jim vzal pergolu, kabiny i část vybavení. Budoucnost fotbalu na malé vesnici? Nejistá. Po velké pohromě se však fotbalová komunita napříč Českem dokázala neuvěřitelným způsobem semknout a pomoci.

K požáru budovy se sociálním zázemím a šatnami ve sportovním areálu ve Voděradech vyjíždělo celkem devět jednotek hasičů. | Video: Michal Fanta/HZS KHK

Kluby z celé republiky, regionální svazy, fanoušci, ale také běžní dárci bez fotbalových vazeb poslali na transparentní účet fotbalistům TJ Sokol Voděrady více než půl milionu korun! Hned na první brigádu na odklízení škod po požáru navíc dorazilo 50 dobrovolníků!

„Je úžasné vidět, jak nejsme lidem lhostejní. Každý kdo může, se snaží pomoci, ať už finančně nebo osobně při odklízení a bourání. Kluci z ostatních klubů píšou a ptají se, jestli není něco potřeba, kdy jsou brigády a podobně. Já jsem za to osobně strašně rád, protože bez pomoci bychom to nezvládli,“ říká fotbalista Voděrad Radek Jedlička.

Číslo transparentního účtu:



325600194/0300

Peníze na transparentní účet naskakovaly přímo raketovým tempem. Z nedalekého Rychnova nad Kněžnou přišel dar 40 000 korun, který poslal fotbalový klub Spartak. Pomohl i okresní svaz a o neskutečný počin se postaral TJ Sokol Lično. „Velká část peněz se teď vybrala na ličenské pouti. Vydražily se věci za skoro sto tisíc korun, což nikdo z nás nečekal. Obrovsky nám to pomůže, za to velké díky,“ potěšilo Jedličku.

To je však jen malý výčet podporovatelů, kterým osud malého vesnického klubu není lhostejný. Uznání si zaslouží každý, kdo nějak pomohl.

Srdcová záležitost

„Pro nás hráče to byl obrovský šok, já sám jsem voděradský odchovanec, až na jednu sezonu jsem se z Voděrad nikam nehnul. Je to srdcová záležitost. Lidé, kteří areál vybudovali, do toho dali vše a dělali maximum pro to, aby se zde fotbal hrál, teď hodně trpí a troufám si říct, jsou na pokraji sil. I přes to všechno se snaží vše vrátit zpět, aby fotbal z Voděrad nezmizel,“ popisuje silný vztah ke klubu Jedlička.

Podobný osud potkal v polovině února i klub Lokomotiva Česká Lípa. Ten po útoku žháře přišel o výraznou část tréninkových pomůcek pro mládež. „Lokoťáci, celá fotbalová komunita pomohla nám, teď je čas pomoc oplatit! A kdo jiný může fotbalový oddíl Voděrady pochopit, než právě my. Pojďme spojit své síly a alespoň malým příspěvkem pomoct našim parťákům z Rychnovska, kterým vyhořelo kompletní zázemí u hřiště včetně většiny pomůcek,“ stojí v příspěvku klubu na facebooku.

Všichni na Rychnovsku věří, že se povede zázemí obnovit a Voděrady zůstanou na fotbalové mapě, a to přesto, že už nic nebude jako dřív.„Máme spoustu zážitků a vzpomínek a až postupem času si člověk uvědomuje,o co vše přišel a co už nám nikdo nevrátí. Jedna věc je postavit budovu a pokračovat ve fotbale, ale druhá věc je, že věci, kterých tam bylo mnoho, už nikdy neuvidíme a máme je jen ve vzpomínkách,“ uzavřel Jedlička.