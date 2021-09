Přepychy B – Rokytnice v O.h. 1:4 (1:2). Branky: 21. Nardelli – 15. Žížala (pen.), 28. Cit, 48. Polák (vl.), 70. Forche.

Deštné v O.h. – Doudleby 4:2 (3:1). Branky: 10., 17., 64. Macháček, 16. Rýdl – 33. a 78. Vidlička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.