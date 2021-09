Antolin Lipovka okresní přebor II. třídy – Okresní přebor se před týdnem přehoupl do druhé poloviny podzimní části a v 8. kole se duely takřka rovnoměrně rozdělí do obou víkendových dnů. V sobotu se hrají tři zápasy a mimo jiné se v jednom z nich představí i lídr tabulky z Častolovic, jehož čeká utkání v Kostelecké Lhotě.

V sobotu a neděli pokračují okresní fotbalové soutěže mužů na Rychnovsku a jak v přeboru, tak ve III. a IV. třídě se rozhodně bude na co dívat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.