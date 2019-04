Tip liga: Druhé kolo ovládl Jaroslav Šitina.

Tip liga - Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Druhým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro druhé balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Komenského 43, Rychnov n. Kn.) Jaroslav Šitina (RK0045). Ten měl nejlepší tipy, když získal 13 bodů. Ti, kteří druhé kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do www.denik.cz/tipliga.