Druhou sezonu za sebou se mistrovské fotbalové soutěže amatérů nedohrály. Loni se v závěru jarního období uskutečnily alespoň nemistrovské turnaje, které byly jakousi náplastí za nedohrání soutěžního ročníku.

A stejně tak tomu bude také letos. Okresní fotbalový svaz Rychnov pro zájemce z řad mužstev okresního přeboru, III. třídy a IV. třídy připravil soutěž s názvem Turnaj COVID. Vedle toho se konají také mládežnické soutěže, celkem se přihlásilo padesát týmů. V kategorii dospělých jich je deset a jsou rozděleny do dvou skupin po šesti a čtyřech mužstvech.

Úvodní dějství bylo na programu o uplynulém víkendu. Hráči vyběhli k zápasům po dlouhé, téměř osmiměsíční přestávce.

Vysokým vítězstvím do poháru vstoupil Vamberk, který vyhrál na hřišti Olešnice v Orlických horách vysoko 7:3. O čtyři branky se v zápase postaral Ondřej Dostál.

TURNAJ COVID

Skupina A – 1. kolo

Lukavice – Doudleby 1:0 (1:0). Jedinou branku v utkání zaznamenal domácí Pešek, který vystřelil Lukavici výhru. Branka: Pešek.

Kostelecká Lhota – Černíkovice 4:1 (1:1). Domácí o své výhře rozhodli třemi brankami v druhém dějství. Dva góly vsítil Štěpán. Branky: Štěpán 2, Svatoš, Filip – Vašata.

Borohrádek – Častolovice 1:3 (0:0). Branky: Kněžour – Brandejs 2, Přikryl.

TURNAJ COVID

Skupina B – 1. kolo

Olešnice – Vamberk B 3:7 (2:3). Olešnice v první půli prohrávala už 0:3, ale dvěma slepenými góly v závěru poločasu se dokázala hostům přiblížit. Jenže drama se nekonalo, hned po změně stran zvýšil na 4:2 Dostál, poté už dominoval Vamberk. Branky: Tamáš, Cejnar, Hamp – Dostál 4, Hamerský, Bek, Frejvald.

Solnice B – Voděrady 3:1 (1:1). Zajímavé utkání se hrálo v Solnici. Domácí šli ve 12. minutě zásluhou Schoda do vedení, jenže hosté do poločasu srovnali. Když už to vypadalo, že duel skončí remízou, tak domácí udeřili v 85. a 87. minutě, čímž rozhodli o výhře. Branky: Schod, Hovorka, Falta – Poledno.