Vstřelil tři góly a ještě několik dní po zápase si dobře pamatuje, kdo mu na ně přihrával. Záložník FC Labuť Rychnov nad Kněžnou v rozhovoru pro Rychnovský deník zmínil kamarády Michala Mondíka, Aleše Kočnara a Jirku Lancmana. To díky nim vlastně Petr Ullrich sázel góly do prázdné branky rezervy Přepych.

Labuť Rychnov nad Kněžnou bude letos ve IV. třídě okupovat vrchní příčky tabulky. Petr Ullrich ve spodní řadě druhý zprava. | Foto: archiv Deníku

Ten výsledek musel zaujmout každého fotbalového fanouška zabývajícího se statistikami z okresních soutěží na Rychnovsku či celého Královéhradeckého kraje. Rychnovská Labuť v 5. kole Okresního přeboru IV. třídy vyprášila rezervu Přepych výsledkem 16:1 a zapsala tak rekordní vítězství nejen v této probíhající sezoně.

V nevšedním utkání se střelecky prosadilo 10 (!) domácích hráčů, dva góly si hosté vstřelili sami. Vyčníval záložník Petr Ullrich. S devítkou hrající borec zaznamenal hattrick, když se prosadil ve 14., 58. a 78. minutě.

Petře, hrál jste někdy zápas, který by skončil podobným dvojciferným výsledkem? Jaké skóre ve vaší kariéře dosud drželo pomyslný rekord?

Zápas s podobným výsledkem jsem pravděpodobně hrál naposledy v žákovských soutěžích, v těch dospělých si takový výsledek nepamatuji. A pomyslný rekord dosud držel duel z minulé sezony, kdy jsme s Labutí vyhráli doma proti Olešnici 14:2.

Čím si vysvětlujete, že výsledkem 16:1 skončil zrovna onen sobotní duel?

Hosté přijeli ve velmi oslabené sestavě a kompletně bez náhradníků. Někteří z nich byli zvyklí hrát pouze část zápasu a nestačili fyzicky. My jsme měli naopak na lavičce pět kvalitních hráčů a po většinu zápasu jsme se drželi efektivní taktiky, která přinesla tolik vstřelených branek.

Už v prvním kole jste doma rozstříleli Olešnici v Orlických horách 11:1. Znamená to, že váš tým bude letos platit za střelecky nadprůměrné mužstvo?

Uvidíme, zda se nám v koncovce bude dařit i nadále, ale výsledky se u nás hodně odvíjí také od sestavy. Je začátek sezony a na zápasy zatím jezdí hodně kluků. Ale postupem času přibývají zranění - zápasy jsou pak náročnější a gólů padá většinou méně.

Petr UllrichZdroj: is.fotbal.czVám se v utkání proti Přepychům B podařilo zaznamenat hattrick. Vzpomenete si, jak všechny tři branky padaly a kdo vám na ně přihrával?

Ano, první gól byl jednoduchý, kdy jsme šli s Michalem Mondíkem sami na brankáře, přihrál mi a já zakončoval do prázdné branky. Na druhý mi do uličky přihrával tuším Aleš Kočnar, následně jsem brankáři udělal kličku a měl před sebou znovu prázdnou bránu. Při posledním asistoval Jirka Lancman. Opět jsem běžel sám na brankáře, zkusil ho lobovat a vyražený míč umístil podél něho do branky. Celkově padlo hodně gólů ze „samostatných nájezdů,” kdy obrana Přepych nestíhala obsazovat hráče a vystupovat tak, aby se jednalo o ofsajd.

Už v loňské sezoně jste platil za kanonýra. Šestnáct branek v sedmnácti zápasech, to je slušné číslo. Na kolik si věříte v tomto ročníku?

V této sezoně bych rád počet z minulého ročníku dorovnal a nejlépe ještě vylepšil (usmívá se).

Zajímá vás jen fotbal, který hrajete nebo sledujete třeba i počínání českých mužstev v Evropě? Pokud ano, jak věříte našemu triu v základních skupinách Evropské a Konferenční ligy?

Myslím si, že Sparta i Slavia mají šanci na postup, ale určitě to nebudou mít jednoduché. Oba mají v tabulce giganty z top evropských soutěží a budou se muset poprat o druhé postupové místo. Plzeň by si dle mého měla postup pohlídat.

Už tento čtvrtek navíc hraje reprezentace v Edenu proti Albánii, troufnete si tipnout výsledek?

Většina předpokládá a bere pouze výhru naší reprezentace, ale Albánie má mnoho kvalitních hráčů v top soutěžích a i dosavadní výsledky mají dobré. Proto bych je nepodceňoval a doufám, že je nepodcení i český nároďák. Výsledek ale tipuji pozitivně pro naší reprezentaci, tedy výhru 2:1.

V souboji proti Albánii Petr Ullrich české reprezentaci věří. Tipuje, že domácí v Edenu vyhrají 2:1.Zdroj: fotbal.cz

Vrátím se ke IV. třídě na Rychnovsku. Kam sahají ambice vašeho týmu FC Labuť?

Chceme hrát na vrchu tabulky, ale primárně odehrávat kvalitní utkání, která nás budou bavit.

Máte ponětí, který ze soupeřů pro vás bude největším rivalem a konkurentem?

Tak určitě je pro nás největším rivalem tým Solnice, který má i ve svém C týmů mnoho kvalitních a zkušených hráčů. Nováčkem v soutěži je Borohrádek B, který porazil právě Solnici 10:3. Předpokládám tedy, že to bude další kvalitní soupeř a druhý největší rival.

Hádám, že Pavel Ullrich je váš otec. Bylo vaším i jeho snem hrát za jeden tým? Jak si tuto záležitost užíváte?

Hádáte správně. Hráli jsme spolu v Labuti již před pár lety, kdy jsem tu byl pouze na první půlku sezony. Nevím jestli byl podobný počin naším snem, ale na hřišti o sobě víme a dokážeme spolu dobře kombinovat.