Důležité tři body do tabulky zapsali fotbalisté Týniště nad Orlicí, když před domácím…

Svoji vítěznou branku vstřelil v 73. minutě. „Ve velkém vápně jsem dostal přihrávku od spoluhráče, kde jsem prokličkoval mezi hráči a trefil jsem na zadní tyč,“ popsal zlomový okamžik utkání.

Ztráta hned na úvod jara by pro Borohrádek byla překážkou. „Je to pro nás důležité, protože jsme jenom o tři body před kvalitním sokem z Albrechtic,“ uvědomuje si Grulich.

A chce tedy jeho tým bojovat o postup do krajské I. B třídy? „Stáli bychom o postup do vyšší soutěže, ale teď je těžké soudit, zda na to máme. Je za námi teprve dvanáct zápasů a tabulka je plná kvalitních týmů,“ upozorňuje pravý záložník.

Tomáš Grulich (uprostřed)Zdroj: Petr Reichl, www.fotbalfoto.cz

Sama Lokomotiva má velice dobrý tým, kde se mísí zkušenost s dravým mládím. „Máme super zkušené hráče a taky moje vrstevníky, kteří se mnou hrají od dětství,“ pokračuje dvacetiletý fotbalista. A kam v tomto útlém věku sahají jeho ambice? „Postupem času bych si chtěl zahrát vyšší soutěž, ale nevím, zda se mi to splní,“ přemítá Grulich.

Ten letos završí studium na střední škole. „Studuji na střední škole automobilní v oboru provozní technika. Ve volném čase rád sleduji fotbal v televizi a beru si z toho inspiraci,“ přibližuje.

Teď už vyhlíží další mač. Ten sehraje Borohrádek znovu doma, v neděli od 17 hodin přivítá Doudleby nad Orlicí. „ Očekávám výhru pro nás, ale oni jsou hodně zkušení, snad to zvládneme,“ věří Grulich.