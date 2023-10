Měl to být před týdnem nervy drásající souboj, vyrovnaný fotbal dvou neporažených mužstev. Sázkaři by možná nejvíc věřili remíze. Nakonec tomu ale v Okresním přeboru III. třídy na Rychnovsku bylo jinak.

Bitva mezi Častolovicemi B a Přepychy vyšla mnohonásobně lépe hostujícímu týmu, který přímý duel o první příčku v tabulce vyhrál jednoznačně 7:1! Střelecky zazářili hostující kanonýři Martin Tomín a Roman Nardelli. Prvně jmenovaný soupeře třemi góly načal, druhý pak čtyřmi trefami dorazil.

Nardelli s Tomínem si podmaňují třetí třídu. Šlágr druhé ovládly Albrechtice

Právě Nardelliho následně Rychnovský deník označil za Osobnost víkendu a třiadvacetiletý borec s velkou parádou odpověděl na deset otázek, v nichž se zmiňovaly nejen ony čtyři branky, ale také blížící se velký svátek přepyšského fotbalu nebo původ hráčova příjmení.

Roman NardelliZdroj: archiv DeníkuRomane, před týdnem jste odehráli šlágr III. třídy, jímž byla přímá bitva o první příčku v tabulce. Jak vás duel v Častolovicích bavil a co se vám z něho vybaví?

Čekali jsme náročný souboj proti kvalitnímu soupeři. I když jsme Častolovice porazili, jejich hráči byli dobře fyzicky připravení. Ze začátku pro nás bylo těžší dostat se do tempa zápasu, ale postupem času jsme převzali otěže hry do vlastních rukou. Utkání jsem si velmi užil a jsme moc rádi, že jsme přivezli domů tři body.

Poločas jste vyhráli 2:0 a ve 48. minutě váš spoluhráč Martin Tomín kompletoval hattrick. Co jste říkal na jeho představení a nahrával jste mu na některou z branek?

Martinův výkon mluví za vše, nicméně mě vůbec nepřekvapuje. Takhle to dělá už spoustu let. Každou sezonu nastřílí plno branek. Je to gólová mašina. Takového útočníka nám ostatní týmy jistě závidí a když ho máte po svém boku, je to neskutečná výhoda. Spolupráci s ním si nemůžu vynachválit. Tuším, že jsem mu přihrál na první gól a on si zkušeně poradil.

TOP kanonýři III. třídy

11 branek - Martin Tomín a Roman Nardelli (oba Přepychy)

7 branek - Michal Dostál (Dobré).

Zbytek zápasu už měl jiného hrdinu. Soupeře jste dorazil čtyřmi trefami právě vy. Který gól byl nejhezčí a jak byste všechny popsal?

Rozhodně bych se nepovažoval za hrdinu, je to práce celého týmu a všichni podali kvalitní výkon. Co se týká vstřelených branek, až tak hezké góly to nebyly. Vyzdvihl bych spíše přihrávky od spoluhráčů. Dvakrát jsem dostal míč do „ulice“ mezi obránce a poté mířil po zemi ke vzdálenější tyči, následně jsem vystihl přihrávku obránců Častolovic a objevil se sám proti brankáři. První pokus vychytal, avšak na dorážku moji slabší levou nohou už nedosáhl. Čtvrtá branka padla po vyražené střele Martina Tomína, potom už nebyl problém dopravit míč do sítě.

Hádám, že výsledek 7:1 jste v duelu neporažených lídrů nečekali, je to tak?

Určitě jsme nečekali, že nastřílíme sedm branek, ale výsledek nás těší a důležité je, že jsme tenhle zápas vyhráli.

Nyní vedete soutěž, je pro vás ambicí postup do II. třídy?

Myslím, že je ještě brzy nad tím přemýšlet, sezona je dlouhá a stát se může cokoliv.

Klub SK Přepychy pamatuje mnohem slavnější období, hrál se u vás i krajský přebor a není to tak dlouho. Čím si vysvětlujete, že nyní u vás diváci chodí „jen“ na okresní fotbal?

Řekl bych, že je to spojené se zájmem o to fotbal vůbec hrát. Tehdejší generace dávala klubu všechno po sportovní stránce, ale pak nám to tu jaksi uvadalo. Nyní jsou však opět zavedené mládežnické kategorie a snad nám tu vyrostou skvělí hráči, kteří posunou SK Přepychy zase k co nejlepším výsledkům.

Už za týden na fotbal do Přepych zamíří vedle rivala také kamery České televize

Už za týden zažijete velkou slávu. Derby s Voděrady se bude hrát před televizními kamerami. Jak se těšíte? Bude to pro vás největší životní zážitek?

Bude to pro náš klub velká sláva a také nezapomenutelná zkušenost, nicméně se chceme soustředit na samotný zápas a uhrát co nejlepší výsledek.

SK PřepychyZdroj: archiv DeníkuV týmu nastupujete s o čtyři roky mladším bratrem Giannim. Už vaše jména naznačují spojitost s Itálií. Můžete čtenáře obeznámit s jejich původem?

Chci jen říct, že jsem moc rád, že můžeme spolu hrát v jednom klubu. Je to velmi šikovný hráč a fantastický člověk. Máme vzdálené příbuzné v Itálii, respektive na Sicílii, ale bohužel o nich nic nevíme a ani je neznáme. Takže vlastně nejsem schopný k tomu říct více (usmívá se).

Než přijedou Voděrady, přivítáte tuto neděli Křivice. Ty jsou v tabulce čtvrté, jak náročný duel očekáváte?

Proti Křivicím očekáváme těžký zápas, odjakživa to je nepříjemný soupeř, ale chceme využít domácího prostředí a uhrát dobrý výsledek.

Na závěr odbočím od okresního fotbalu. Sledoval jste ve čtvrtek utkání české reprezentace? Co jste na zápas říkal a věříte, že nároďák nakonec postoupí na Euro do Německa?

Na zápas s Albánií jsem nekoukal, protože jsem trávil čas s kamarády, nicméně jeho výsledek mě až tak nepřekvapil. Soupeř má určitě kvalitu, ale rozumím, že fanoušci od našich reprezentantů čekají mnohem lepší výkony. Věřím však, že se na Euro v Německu nakonec česká reprezentace dostane.