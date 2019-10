Desátým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro desáté balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Komenského 43, Rychnov) Miroslav Broulík (RK0057). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu.

Ti, kteří desáté kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže. Body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 10. kola

1. Slavia HK – Dobruška 0 (0:0)

2. Libčany – Kostelec n. O. 1 (5:2)

3. Rychnov – Chlumec B 1 (4:3)

4. Nepolisy – Týniště 2 (3:4)

5. Velké Poříčí – Solnice 2 (3:5)

6. Přepychy – Třebeš B 1 (1:0)

7. Lípa – Hejtmánkovice 2 (3:5)

8. Meziměstí – Vamberk 2 (1:3)

9. Nový HK – České Meziříčí 1 (4:1)

10. Malšovice – Javornice odloženo

Supertrefa: 47 branek

Pořadí po 10. kole

Jednotlivci:

Fortuna liga (1. místo)

RK0010 Martin Střihavka, Voděrady 2 90

Fortuna národní liga (2. – 8. místo)

RK0064 Jaroslav Gütler, Hradec Králové 5 87

RK0021 Pavel Nosek, Solnice 8 84

RK0049 Oldřich Kubec, Rychnov n. Kn. 5 81

RK0012 Kateřina Vaněčková, Houdkovice 2 81

RK0008 Michaela Křepelová, Rychnov n. Kn. 5 78

RK0015 Jaroslav Beránek, Rychnov n. Kn. 2 78

RK0041 Milan Koleno, Dobruška 2 78

ČFL (9. – 21. místo)

RK0061 Miloš Matoušek, Kostelec n. O. 5 76

RK0039 Jaroslav Suchánek, Potštejn 0 76

RK0040 Josefa Suchánková, Potštejn 0 76

RK0005 Vladimír Gütler, Hradec Králové 5 75

RK0035 Jiří Rudolf, Olešnice 5 75

RK0038 Jaroslav Suchánek, Choceň 0 73

RK0023 Lucie Šmídová, Dobruška 11 72

RK0043 Jiří Klossowski, Dobruška 5 72

RK0034 Petr Rudolf, Olešnice 5 72

RK0062 Lukáš Beránek, Čestice 2 72

RK0013 Viliam Vaněček, Rychnov n. Kn. 2 72

RK0027 Jan Čtvrtečka, Náchod -1 72

RK0028 Ondřej Čtvrtečka, Náchod -1 72

Divize (22. – 36. místo)

RK0029 Jan Hellinger, Dobruška 5 69

RK0007 Pavel Marek, Rychnov n. Kn. 5 69

RK0011 Jana Vaněčková, Houdkovice 5 69

RK0016 Jan Beránek, Horní Jelení 2 69

RK0030 Petr Hellinger, Dobruška 2 67

RK0006 Martin Sosna, Dobruška 5 66

RK0009 Václav Vaněček ml., Houdkovice 2 66

RK0031 Oldřich Čtvrtečka, Náchod -1 66

RK0047 Jiří Prokeš, Náchod -1 66

RK0001 Radek Hanuš, Ještětice 2 63

RK0058 Jan Horák, Dobruška 2 63

RK0003 Ladislav Procházka st., Jílovice 2 63

RK0050 Věra Kubcová, Rychnov n. Kn. -1 63

RK0048 Iva Nosková, Polom -4 63

RK0051 Libuše Dostálková, Rychnov n. Kn. 5 62

Krajský přebor (37. – 48. místo)

RK0063 Jaromír Novotný, Olešnice 8 60

RK0026 Stáňa Dvořáková, Nové Město 5 60

RK0059 Jíří Tauz, Kvasiny 5 60

RK0014 Josef Plachetka, Houdkovice 5 57

RK0002 Ladislav Procházka ml., Jílovice 2 57

RK0076 Ludmila Dohnálková, Rychnov n. K. 5 56

RK0052 Miroslav Dostálek, Rychnov n. Kn. 6 54

RK0004 Zdeňka Procházková, Jílovice 2 54

RK0032 Radek Horák, Dobruška -1 54

RK0024 Dominik Hellinger, Dobruška -4 54

RK0077 Jan Koblic, Vamberk 8 53

RK0070 Milan Kotyška, České Meziříčí 2 53

I. A třída (49. – 72. místo)

RK0053 Pavel Konvalinka, Vamberk 5 51

RK0036 Libor Hladík, Nový Hrádek 2 51

RK0033 Jiří Kotek, Černilov 2 51

RK0025 Petra Čtvrtečková, Náchod -1 51

RK0060 Martin Nosek, Solnice -4 51

RK0067 František Pašta, Solnice 2 50

RK0018 Václav Vaněček st., Houdkovice 8 48

RK0022 Milan Nosek, Solnice 11 47

RK0066 Iva Dohnálková, Rychnov n. K. 5 47

RK0045 Lilia Ščerbaková, Opočno -1 45

RK0055 Ivana Jedlinská, Kostelec n. O. 2 44

RK0019 Stanislava Krejčová, Solnice 2 44

RK0020 Božek Krejčí, Solnice 8 42

RK0075 Miloš Dohnálek, Rychnov n. K. 8 38

RK0079 Miroslav Jedlinský, Rychnov n. K. 0 38

RK0068 Matěj Slezák, Opočno -1 38

RK0017 Božena Šulová, 6 37

RK0078 Michaela Jedlinská, Rychnov n. K. 5 37

RK0073 Milan Konopka, Rokytnice v O.h. 2 37

RK0069 Milan Kotyška, Nové Město 5 36

RK0056 Miroslav Jedlinský, Kostelec n. O. 2 35

RK0057 Miroslav Broulík, Kostelec n. O. 11 27

RK0074 Michal Kain, Dobruška 2 27

RK0046 Roman Izák, Opočno -4 27

I. B třída (73. – 79. místo)

RK0042 Václav Hlavsa, Dobruška 5 26

RK0037 Radka Gottwaldová, Olešnice 5 25

RK0080 Barbora Nosková, Polom -1 24

RK0054 Jaroslav Šitina, Byzhradec -1 21

RK0044 Petr Kain, Dobruška –1 15

RK0072 Lenka Dohnalová, Kostelec n. O. 0 9

RK0071 Jirka Dohnal, Bílý Újezd 0 -6

Pořadí - družstva:

1. místo

Čtyřicátníci 9 234

2. místo

Rampušák Team 15 228

3. místo

Vetřelci 0 225

4. místo

Rodinný klan 9 222

5. místo

Čestní 6 219

6. místo

Tipéři 0 207

7. místo

Amatéři 3 204

8. místo

Šipkaři 12 195

9. místo

Rakeťaci 0 184

10. místo

Třetí triumvirát 15 182

11. místo

Prochy Team 6 174

12. místo

Rumcajs Ole 15 172

13. místo

Primátor 12 171

14. místo

Kečupáci 3 168

15. místo

Dukla 6 165

16. místo

Sibiř 21 147

17. místo

Trávník 10 122

18. místo

Píšťalky 9 90