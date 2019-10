Osmým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro osmé balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Komenského 43, Rychnov) Ladislav Procházka starší (RK0003). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu.

Ti, kteří osmé kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže. Body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 8. kola

1. Jičín – Rychnov 1 (3:2)

2. Vysoká – Kostelec 0 (1:1)

3. RMSK Cidlina – Dobruška 1 (7:1)

4. Sobotka – Týniště 0 (2:2)

5. Roudnice – Solnice 1 (6:0)

6. Přepychy – Vamberk 2 (2:7)

7. Lípa – České Meziříčí 2 (3:4)

8. Meziměstí – Javornice 0 (1:1)

9. Nový HK – Opočno 0 (4:4)

10. Lukavice – Albrechtice 1 (6:1)

Supertrefa: 58 branek

Pořadí po 8. kole

Jednotlivci:

Fortuna liga (1. místo)

RK0010 Martin Střihavka, Voděrady 7 75

Fortuna národní liga (2. – 10. místo)

RK0012 Kateřina Vaněčková, Houdkovice 7 69

RK0015 Jaroslav Beránek, Rychnov n. Kn. 7 66

RK0027 Jan Čtvrtečka, Náchod 7 66

RK0064 Jaroslav Gütler, Hradec Králové 7 66

RK0008 Michaela Křepelová, Rychnov n. Kn. 10 63

RK0039 Jaroslav Suchánek, Potštejn 10 63

RK0041 Milan Koleno, Dobruška 7 63

RK0049 Oldřich Kubec, Rychnov n. Kn. 7 63

RK0021 Pavel Nosek, Solnice 7 63

ČFL (11. – 17. místo)

RK0061 Miloš Matoušek, Kostelec n. O. 10 60

RK0038 Jaroslav Suchánek, Choceň 10 60

RK0062 Lukáš Beránek, Čestice 7 60

RK0043 Jiří Klossowski, Dobruška 7 60

RK0028 Ondřej Čtvrtečka, Náchod 4 60

RK0005 Vladimír Gütler, Hradec Králové 4 60

RK0035 Jiří Rudolf, Olešnice 4 60

Divize (18. – 36. místo)

RK0030 Petr Hellinger, Dobruška 10 58

RK0016 Jan Beránek, Horní Jelení 7 57

RK0031 Oldřich Čtvrtečka, Náchod 7 57

RK0034 Petr Rudolf, Olešnice 7 57

RK0006 Martin Sosna, Dobruška 7 57

RK0013 Viliam Vaněček, Rychnov n. Kn. 4 57

RK0050 Věra Kubcová, Rychnov n. Kn. 10 54

RK0048 Iva Nosková, Polom 10 54

RK0029 Jan Hellinger, Dobruška 7 54

RK0047 Jiří Prokeš, Náchod 7 54

RK0009 Václav Vaněček ml., Houdkovice 7 54

RK0040 Josefa Suchánková, Potštejn 0 53

RK0001 Radek Hanuš, Ještětice 10 51

RK0003 Ladislav Procházka st., Jílovice 10 51

RK0007 Pavel Marek, Rychnov n. Kn. 7 51

RK0023 Lucie Šmídová, Dobruška 7 51

RK0024 Dominik Hellinger, Dobruška 4 51

RK0058 Jan Horák, Dobruška 4 51

RK0011 Jana Vaněčková, Houdkovice 4 51

Krajský přebor (37. – 48. místo)

RK0051 Libuše Dostálková, Rychnov n. Kn. 4 50

RK0032 Radek Horák, Dobruška 4 48

RK0063 Jaromír Novotný, Olešnice 1 48

RK0026 Stáňa Dvořáková, Nové Město 7 45

RK0036 Libor Hladík, Nový Hrádek 7 45

RK0060 Martin Nosek, Solnice 7 45

RK0002 Ladislav Procházka ml., Jílovice 4 45

RK0059 Jíří Tauz, Kvasiny 4 45

RK0055 Ivana Jedlinská, Kostelec n. O. 10 42

RK0025 Petra Čtvrtečková, Náchod 7 42

RK0014 Josef Plachetka, Houdkovice 4 42

RK0052 Miroslav Dostálek, Rychnov n. Kn. 4 41

I. A třída (49. – 72. místo)

RK0004 Zdeňka Procházková, Jílovice 7 39

RK0045 Lilia Ščerbaková, Opočno 7 39

RK0033 Jiří Kotek, Černilov 4 39

RK0076 Ludmila Dohnálková, Rychnov n. K. 7 38

RK0077 Jan Koblic, Vamberk 7 38

RK0070 Milan Kotyška, České Meziříčí 7 38

RK0018 Václav Vaněček st., Houdkovice 10 36

RK0053 Pavel Konvalinka, Vamberk 4 36

RK0022 Milan Nosek, Solnice 4 36

RK0067 František Pašta, Solnice 4 35

RK0056 Miroslav Jedlinský, Kostelec n. O. -2 33

RK0068 Matěj Slezák, Opočno 7 29

RK0019 Stanislava Krejčová, Solnice 1 29

RK0079 Miroslav Jedlinský, Rychnov n. K. 7 28

RK0020 Božek Krejčí, Solnice 7 27

RK0066 Iva Dohnálková, Rychnov n. K. 4 26

RK0069 Milan Kotyška, Nové Město 2 26

RK0078 Michaela Jedlinská, Rychnov n. K. 1 25

RK0073 Milan Konopka, Rokytnice v O.h. 1 25

RK0075 Miloš Dohnálek, Rychnov n. K. 1 23

RK0017 Božena Šulová, 5 20

RK0046 Roman Izák, Opočno 7 18

RK0054 Jaroslav Šitina, Byzhradec 7 18

RK0074 Michal Kain, Dobruška 1 18

I. B třída (73. – 79. místo)

RK0057 Miroslav Broulík, Kostelec n. O. 4 16

RK0080 Barbora Nosková, Polom 0 15

RK0037 Radka Gottwaldová, Olešnice -2 13

RK0042 Václav Hlavsa, Dobruška -4 13

RK0044 Petr Kain, Dobruška 4 9

RK0072 Lenka Dohnalová, Kostelec n. O. 0 9

RK0071 Jirka Dohnal, Bílý Újezd 0 -6

Družstva:

1. místo

Čtyřicátníci 24 192

2. místo

Rampušák Team 18 183

Čestní 21 183

4. místo

Rodinný klan 15 177

5. místo

Vetřelci 20 176

6. místo

Amatéři 18 171

Tipéři 27 171

8. místo

Rakeťaci 24 157

9. místo

Šipkaři 18 156

10. místo

Třetí triumvirát 18 144

11. místo

Kečupáci 12 138

12. místo

Prochy Team 21 135

13. místo

Primátor 21 132

Dukla 18 132

15. místo

Rumcajs Ole 9 130

16. místo

Sibiř 15 99

17. místo

Trávník 12 79

18. místo

Píšťalky -2 56