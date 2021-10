Ani o prvním říjnovém víkendu nepříjde výdech. Všechny tři okresní soutěže odehrají další podzimní kolo. A bude se rozhodně na co dívat. Především Antolin Lipovka OP II.třídy nabídne skvělou podívanou. Rezerva Rychnova ve šlágru hostí Častolovice. Zajímavý bude duel týmů z popředí tabulky, ve kterém přivítá Zdelov hosty z Borohrádku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.