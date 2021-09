Okresní přebor IV. třídy, 7. kolo - Také v nejnižší okresní soutěži bylo zřejmé, který duel bude nejsledovanější. V přímém souboji o první místo se potkaly rezervní týmy Kostelecké Lhoty a Častolovic. I tady uspěli domácí fotbalisté, dvěma trefami se prosadil Hroch. Bez bodového zisku zůstává Olešnice, která tentokrát inkasovala ostudný tucet branek, deset už za první poločas! A pozor, na fotbal do Rokytnice přišla zase parádní návštěva, tentokrát 255 diváků!!!

Častolovice nebo Borohrádek? Šlágr kola v Antolin Lipovka okresním přeboru mužů byl dopředu daný. Jak by také ne, mezi oběma rivaly se hrálo o první místo v tabulce. No a hit kola jednoznačně ovládli domácí, když brzy vstřelili dvě branky a ve druhém poločase přidali třetí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.