Už s velkým předstihem měli fotbalisté Rychnova nad Kněžnou "B" titul v okresním přeboru II. třídě v kapse. Poslední domácí duel sezony pro ně byl však speciální. Od předsedy okresního fotbalového svazu Luboše Michalce po přesvědčivé výhře 6:1 nad Černíkovicemi přebrali pohár a v příští sezoně uvidíme svěřence trenéra Jakuba Jedlinského v krajské I. B třídě. Co ostatního nabídl druhý červnový víkend?

Parádní video z dílny Spartaku během předávání poháru pro nejlepší tým OP II. třídy. | Video: FC Spartak Rychnov nad Kněžnou

Už loni bojovali o postup, ten jim však vyfoukl Zdelov. Béčko Rychnova si tak muselo počkat až do letošní sezony, ale ta z pohledu Spartaku stála za to. Tým má kolo před koncem ročníku na svém kontě 62 bodů, skóre 90:13 a v tabulce obrovský náskok na zatím druhý Borohrádek. Mladý tým bezesporu ukázal, že do krajské soutěže patří. Bude zajímavé sledovat, na co to bude stačit v I. B třídě.

Fotbalisté rezervy Rychnova jsou okresními přeborníky.Zdroj: Petr Reichl/www.fotbalfoto.cz

Ve III. třídě mají k postupu nakročeno Petrovice nad Orlicí. Po výhře 3:0 proti Křivicím jim stačí udělat v posledním kole bod na hřišti posledních Doudleb nad Orlicí B. Ve IV. třídě má nedostižný náskok Solnice C.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY – 22. kolo

Rychnov nad Kněžnou B – Černíkovice 6:1 (3:1). Branky: 20. a 58. Jak. Jedlinský, 31. Lihařík, 44. a 71. Zimmer, 53. vlastní (Mondík) - 45. J. Hanuš.

Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek 0:1 (0:0). Branka: 66. Matějus.

Častolovice – Solnice B 2:5 (1:2). Branky: 22. Slavík, 87. Boháč - 11., 34. a 53. Černý, 80. Brandejs, 90. Kos.

Lukavice – Dobruška B 1:6 (0:4). Branky: 74. Kernal - 2. a 9. Jirásek, 28. Linhart, 40. Antal, 77. Bílek, 79. Zrzavý.

Týniště nad Orlicí B – Kostelecká Lhota 7:1 (4:0). Branky: 7., 64. a 75. Malý, 12. a 17. Šrajbr, 13. Šotola, 77. Kouba - 66. Kubíček z pen.

Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí 1:1 (0:1), na penalty 4:5. Branky: 73. Luňáček - 3. Brandejs.

INDIGO OKRESNÍ PŘEBOR III. třídy – 16. kolo

Petrovice nad Orlicí – Křivice 3:0 (1:0). Branky: 22. Maršík, 46. a 70. Křížek.

Křovice – Častolovice B 0:1 (0:1). Branka: 22. Kánský.

Dobré – Doudleby nad Orlicí B 8:0 (3:0). Branky: 4., 33. a 78. z pen. Švorc, 8. vlastní (Flekr), 51. Svoboda, 66. J. Dostál, 70. Staněk, 81. Smutný.

Žďár nad Orlicí – Voděrady 2:2 (0:1), na penalty 3:4. Branky: 76. Lochman, 81. Husák - 23. Mucha, 65. Jedlička z pen.

Přepychy – Vamberk B 6:3 (4:1). Branky: 18., 25., 31. a 88. Tomín, 20. Schejbal, 55. Hoffinger - 22. a 74. O. Dostál , 47. Halamka.

OKRESNÍ PŘEBOR IV. TŘÍDY – 22. kolo

Solnice C – Přepychy B 4:3 (0:2). Branky: 77. J. Schod, 83., 88. a 90. Z. Schod - 26. a 36. Tomín, 80. Schejbal.

Labuť Rychnov nad Kněžnou – Roveň 2:2 (1:0). na penalty 5:3. Branky: 10. Čaban, 62. Velinský - 60. Motyčka, 87. T. Svoboda.

Rokytnice v Orlických horách – České Meziříčí B 1:1 (1:1), na penalty 4:2. Branky: 41. Kubík - 41. Roubal.

Javornice B – Slatina nad Zdobnicí 2:3 (2:1). Branky: 9. Rais, 29. Petr - 4. Chlumecký, 47. Fujdiak, 68. Suchánek.

Kostelecká Lhota B – Čermná nad Orlicí 0:3 (0:0). Branky: 49. a 72. Vaněk, 63. Pinkas.

Olešnice v Orlických horách – Domašín 3:5 (2:3). Branky: 38. a 41. Cejnar, 53. Kosař - 15. Krištof, 32. Moravec, 45. Průša, 75. a 79. Jelen.