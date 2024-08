Karel Piták (44 let) odkopal za Lovčice už celou poslední sezonu. Tomáš Řepka (50 let) přišel na východ Čech až nyní, přestup byl dotažen 12. srpna. Do Lovčic měl už ale jednou nakročeno, před rokem a půl to však ztroskotalo na tom, že jeho tehdejší klub z Červených Janovic ho neuvolnil.

„Na letošní sezonu jsme získali novou posilu v podobě Tomáše Řepky. Nejdříve jsme si mysleli, že je to jen nějaký žertík, ale poté, co se Tomáš objevil na domácím turnaji v Lovčicích, už bylo jasné, že to tak bude,“ uvedl jeden z jeho nových spoluhráčů Lukáš Němec.