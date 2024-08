„Byl to velice náročný zápas a to hlavně z důvodu velkých omluvenek, kvůli kterým jsme hráli přesně v jedenácti lidech. Nikdo nebyl ani na střídačce, v základu musel být předseda klubu a Martin Brich, který musel sundat kopačky z hřebíku,“ usmívá se Radek Jedlička.

„Věděli jsme, ze to bude těžké, ale všichni, co byli na hřišti, do toho dali opravdu všechno a za to jsem na kluky hrdý, byl to skvělý zápas. Třešničkou na dortu byla samozřejmě výhra a tři body hned v prvním zápase sezony,“ dodává muž utkání.

A jak padly obě Jedličkovy trefy? „První gól byl vyrovnávací na 2:2. Míč po chybě obrany a pozdnímu výběhu gólmana skončil u mě, po odrazu od brankáře jsem střílel do prázdné. Vítězný gól byl skvělý. Dostal jsem po pravé straně krásný balon za obranu do běhu, utekl jsem obraně do vápna a i když už jsem byl z velkého úhlu, přízemní střelou k bližší tyči jsem balon dostal do sítě. Bylo to úžasné. Hodně dělají i domácí diváci, vždycky nás táhnou v hojném počtu vpřed,“ pochvaluje si strůjce velkolepého obratu.

Fotogalerie: Derby Přepych s Voděrady pobavilo televizní diváky. 628 lidí na stadionu vidělo šest branek play_fill gallery 48 fotografií

V loňské sezoně skončil voděradský tým na pátém místě a letos míří ještě výš. „Samozřejmě už bychom chtěli vyhrát trojku a vím, že tu je varianta jít do okresu. Ale bohužel také víme, že bychom kádr museli ještě posílit, neboť s lidmi je teď problém všude a v těchto počtech se to pak nedá hrát,“ prozrazuje rychlonohý plejer cíle mužstva.

Jedlička se vedle fotbalu věnuje závodně brazilskému Jiu jitsu. Dokonce má toto bojové umění jako hlavní sport a kopanou bere pouze jako doplněk. „Je to trochu odlišný sport, ale skvělý,“ konstatuje hráč, jenž nedávno oslavil 28. narozeniny.

„Fotbal hraju od malička a je to srdcovka. Jsem ve Voděradech celý život, kromě jedné sezony, kterou jsem strávil v okrese ve Zdelově. Máme tam skvělý tým a partu. Kluci vědí, že pro mě je prioritou Jiu jitsu, ale taky vědí, že když můžu, tak týmu pomůžu. Snažím se být na každý zápas, co to jde. Toho si samozřejmě vážím a to hlavně i ze strany trenéra, který mě staví, i když tréninků tolik nemám,“ vysvětluje Radek Jedlička.