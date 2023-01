Ze zprávy Vladimíra Vasiljeva: Turnaj byl rozlosován klasicky do tří základních skupin po šesti týmech, z každé postoupily do nedělního finále dva celky. Los byl pro některé velmi dobré týmy hodně krutý. Ve skupině A se sešla obrovská konkurence, na kterou doplatila broumovská Káňata a FC Kapalabanga, přičemž obě tato mužstva by byla ve zbylých skupinách aspiranty na postup. Ze skupiny A tak postoupili jiní dva favorité na celkové prvenství - obhájce trofeje hradecký Vítěz tohoto zápasu a trutnovský FC Cuba Libre.

Prvenství v Lánově obhájili Da Giorgio. V brance Ibalginu zářil mág Tošovský

Odpolední B skupina se ve Rtyni v Podkrkonoší vyvíjela zdatně pro tři vyrovnané konkurenty. Úspěšní nakonec byli FC Red Castle a Wayne´s team. Rozhodly drobnosti i štěstí, na tým Vesnických mazáků, kteří se opět prezentovali velmi dobrými výkony postupové místo již nezbylo.

Ze skupiny C postoupil loňský finalista Pouchov HK, o druhém postupujícím rozhodoval až poslední zápas skupiny mezi FC Štenclové a trutnovskými benjamínky FC Lambáda. V hektickém závěru, kdy v poslední minutě padaly rozhodující branky, byli šťastnější mladíci, kteří svým vystoupením mile překvapili.

Individuální ocenění pořadatelem

Nejlepší hráč:

Martin Diviš (Wayne´s Team)

Nejlepší brankář:

Adam Ordelt (FC Cuba Libre)

Nejlepší střelec:

Martin Holec (Vítěz tohoto zápasu)

Nedělní finálová část se nesla i v duchu již započtených vzájemných utkání ze skupin. Na to doplatil obhájce prvenství Vítěz tohoto zápasu, kterému prohra ze sobotní kvalifikace s FC Cuba Libre vystavila stop obhajobě. Ačkoliv jejich nedělní představení bylo vynikající, ztrátu ze soboty již nedohonili. Naopak FC Cuba Libre nebyla tak dominantní jako v sobotu, ale přesto to stačilo na celkové prvenství. Třetí místo obsadil Pouchov HK, který přehrál v rozhodujícím utkání FC Red Castle. Pro ten zbyla bramborová medaile a znát bylo určité zklamání. Páté místo patří Wayne´s teamu, který rozhodně nezklamal a dokázal se svým kanonýrem Divišem zle potrápit favority. Pro trutnovské mladíky byla účast ve finále maximem. Zde již nestačili na zkušené hráče a bylo pro ně velkou školou si zahrát proti takovým borcům.

„Letošní ročník jsme si chtěli hlavně užít. Spousta hráčů mi to letos odřekla tak se nominace nerodila vůbec lehce. Ale nakonec jsem dal dokupy super partu hráčů převážně z Trutnova,“ pronesl po turnaji hrající manažer vítězného mužstva Michal Vyhnánek.

Ten už po losu základních skupin tušil, že cesta za čtvrtým vítězstvím v turnaji letos nebude jednoduchá. „Z kvalifikační skupiny jsme měli velký respekt. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Musím ale říct, že vše klapalo jak mělo a náš styl hry nevyhovoval vůbec nikomu, proto jsme kvalifikaci zvládli bez ztráty bodu.“

Jenže před nedělním finálovým dnem nastala menší komplikace. „Sobotní večer jsme zakončili společnou týmovou večeří, která se trošku zvrtla (usmívá se). Říkali jsme si 'hlavně ať nejsme poslední'. Nakonec i ve finálovém dnu se nám dařilo. K našemu překvapení jsme všechny zápasy vyhráli a před posledním duelem jsme už věděli, že čtvrté vítězství na Rtyně cupu je naše,“ dodal Michal Vyhnánek.

Jak sám potvrdil, rozhodujícím zápasem celého turnaje pro jeho tým paradoxně byl souboj z kvalifikace, kdy tým porazil obhájce prvenství Vítěze tohoto zápasu. Takového skalpu v neděli žádný jiný konkurent nedosáhl.

V celkovém pohledu turnaj stvrdil kvalitu, která se očekávala. Většinou se hrála kopaná, na jakou je radost se dívat. To určitě ocenila i velmi solidní divácká návštěva. O to složitější bylo vyhodnotit nejlepší jednotlivce. Předvedlo se množství kvalitních hráčů od okresních přeborů počínaje po národní ligu a reprezentačními futsalisty konče. Co více divákovi nabídnout.

Fotbalisté se bavili hrou a mysleli i na dobrou věc: vybrali přes 33 tisíc korun

Cenu pro nejlepšího hráče nakonec získal Martin Diviš z Wayne´s teamu, nejlepším střelcem byl s osmnácti brankami Martin Holec z Vítěze tohoto zápasu a cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl Adam Ordelt z FC Cuba Libre, který stejně jako ostatní gólmani branku nejen střežil, ale dokázal i góly vstřelit.

Turnaj rozhodovala dvojice arbitrů Karel Šiling a Miroslav Seidel, kteří zvládli s přehledem celý turnaj. To jim ulehčili i samotní hráči fair play vystupováním. Ocenění finálovým celkům předal spolu s pořadateli starosta města Stanislav Řezníček, jenž účastníkům popřál i úspěchy v letošním roce. Všem tak patří poděkování za propagaci kopané a všichni se určitě již těší na příští 17. ročník, na který jsou všichni zváni, a který se bude konat 6. - 7. ledna 2024.

Konečná tabulka turnaje

1. FC Cuba Libre 5 4 0 1 21:14 12

2. Vítěz tohoto zápasu 5 4 0 1 28:12 12

3. Pouchov HK 5 3 0 2 18:14 9

4. Red Castle 5 2 1 2 20:22 7

5. Wayne's Team 5 1 1 3 13:20 4

6. FC Lambáda 5 0 0 5 9:27 0