Úterní rozhodnutí Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky o ukončení všech amatérských soutěží se samozřejmě dotýká i „pralesa“. Jak to přijali šéfové jednotlivých okresních fotbalových svazů v našem kraji? Bude mít neuskutečněná půlsezona nějaký ekonomický dopad? Mají v plánu něco organizovat, kdyby karanténa skončila dříve?

MAREK PILNÝ, předseda OFS Trutnov

Odložení a posléze předčasné ukončení ročníku 2019/2020 před jeho jarní částí mě mrzí z několika pohledů. A to jak z funkcionářského, tak i ryze sportovního. Všichni na OFS jsme se určitě těšili na jarní „mače“, kdy v odborných komisích měli jejich členové připraveny své podklady pro řízení soutěží (obsazování komise rozhodčích, souhrn podzimních statistik v komisích sportovně-technické a disciplinární či v neposlední řadě vyvrcholení jarních přeborů výběrů mládeže OFS).

Sám jsem rozhodčím a ještě aktivním hráčem, tak vím, že zima byla dlouhá i pro ostatní kolegy v těchto pozicích a že už i oni byli velmi natěšeni. Bohužel epidemie nemoci rozhodla za nás, že nebudeme moci prodat to, co v nás je. Ale ukončení sezony beru jako bezesporu správné a rozumné, protože si v této situaci v žádném případě nedokážu plné a bezproblémové fungování soutěží představit. Zdraví nás všech a co největší zpomalení epidemie má jasnou přednost.

Ekonomické dopady zatím vůbec nedokážu predikovat, protože největší objem financí na fungování svazu vždy obdržíme jako dotaci od FAČR. Potíž je v tom, že na aktivu předsedů OFS v únoru v Nymburku (tedy ještě před propuknutím epidemie v ČR) jsme slyšeli nastínění podpory na rok 2020. Cítím ale, že situace nebude v souladu s tehdejšími prognózami. Samozřejmě, že jako správní hospodáři máme snad dostatečně našetřený budget. Sponzoři jsou kapitola sama o sobě a myslím, že uvidíme v průběhu podzimu jejich kondici a chuť podporovat fotbal.

Organizace fotbalu na OFS Trutnov před prázdninami? Čiré věštění z křišťálové koule. Vážně. Když bude dovolen náš sport aspoň od začátku června, jsme schopni ve čtyřech červnových víkendech zorganizovat a pořádat v nějaké formě jakousi „pohárovou soutěž“ pro všechna dobrovolně přihlášená okresní družstva. Proto apeluji na kluby – sledujte situaci a buďte připraveni na naše případné dotazy na účast, když to bude příslušnými orgány povoleno. Pak bude nutné rychlé rozhodování.

Když ale doba fotbalu neuzraje ani do prázdnin, doufám, že alespoň nejpozději do září opět zelené trávníky ožijí. Fotbalu zdar!

MARTIN ZBOŘIL, předseda OFS Hradec Králové

V prvé řadě považuji rozhodnutí VV FAČR za správné a jediné možné řešení. Zdraví hráčů a nás všech, co se pohybujeme kolem fotbalu, je na prvním místě. Pro nás to znamená zcela novou situaci, kterou podle mě nikdo nikdy neplánoval a nezažil. Musí se anulovat celá sezóna a je jasné, že někdo bude spokojený a někdo nebude. Musíme zrušit i další plánované akce jako jsou poháry mládeže, pohár mužů, kemp mladých fotbalistů atd. Naše snaha je teď směrována na přípravu nové sezóny. Musíme více komunikovat se zástupci klubů a zjistit, jaký je u nich aktuální stav. Zrušení sezóny může mít nepříznivý dopad na finanční a hráčskou situaci v některých oddílech.

Co se týká sponzorů, tak zatím nedokážu sdělit, jaký to bude mít dopad na financování činnosti OFS Hradec. Jednání na toto téma budou probíhat. Věřím, že spolupráce s většinou našich sponzorů bude pokračovat i v další sezóně. Otázkou je, v jakém rozsahu.

Pokud by karanténa skončila dříve, plánujeme pomoci klubům zorganizovat přátelské zápasy či turnaje, které budou na základě dobrovolnosti, nic povinného. Pomoc OFS Hradec by spočívala v oblasti rozlosování, delegace rozhodčích. Zatím nevíme, kolik oddílů bude mít zájem. Tento plán je teprve v začátku. Podle mě spousta klubů využije této situace a začne rekonstrukci hřišť v rámci finančních možností dříve než v předchozích letech. To znamená, že nebudou mít možnost trénovat a hrát utkání na svém hřišti. Zatím stále nevíme, jak se bude situace ve společnosti vyvíjet a kdy se budeme moci vrátit na zelené trávníky, tak je těžké plánovat.

JAN ŠOTEK, předseda OFS Jičín

Rozumím tomu rozhodnutí VV FAČR z hlediska zdravotního, nicméně jsem toho názoru, že takhle striktně měli rozhodnout pouze pro soutěže ŘKČ a ŘKM, kde je spousta mužstev a málo termínů s možností soutěže dohrát. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by se mohlo hrát zhruba od půlky května, tak okresy a kraje by si s tím dokázaly poradit a soutěže by se dohrály. Pro okresy a kraje mohly ještě zůstat po-otevřená vrátka a nějaká naděje, přestože by to pak mohlo mít nějaké důsledky s ohledem na postupy a sestupy, ale i to by se případně zvládlo, zvlášť v poslední době, kdy se soutěže většinou naplňují podle toho, kdo chce a přihlásí se.

Pokud se budu bavit o krátkodobém finančním hledisku, tak paradoxně OFS momentálně ušetří zhruba 60 – 70 tisíc díky tomu, že se nekonají výběry OFS a zejména pak se nebudou udělovat ceny nejúspěšnějším mužstvům, to znamená sady dresů, poháry, medaile, míče a podobné.

Z dlouhodobého hlediska to ale může být obrovský problém, protože zatím nikdo v této době neví, jakým způsobem se k tomu postaví MŠMT, potažmo slavná „Hniličkova agentura“, jakým způsobem a v jakém finančním rozsahu půjdou peníze do sportu.

Ohledně přátelských utkáních jsme se bavili s oběma členy STK Pavlem Kozákem a MUDr. Janem Neumanem a zasedání VV OFS máme naplánované až na 21. dubna, ovšem můj názor je takový, že co se týká kategorie dospělých, tak oficiálně organizovat nebudeme nic a případná přátelská utkání necháme pouze na dohodách klubů.

Co se týká mládeže, tak pokud se otevřou školy, tak bychom chtěli v červnu uspořádat nějaký turnaj pro obě kategorie přípravek, možná i žáků.

PETR VÍTEK, předseda OFS Náchod

Není to nic radostného, protože se už po zimní dlouhé pauze těšili na fotbal, ale vzhledem k situaci, kterou asi nikdy nikdo nezažil, je toto rozhodnutí očekávané a podle mne jediné spravedlivé.

Jelikož jsme si za těch 11 let, co jsem předsedou OFS vytvořili dostatečný rezervní fond, měli bychom i případný výpadek ve financování přečkat bez následků. Horší to podle mne budou mít kluby, kterým budou rušit sponzorské smlouvy firmy, už se u nás první takové nepříjemné případy objevily. Bohužel této vládě je jedno, co bude s kulturou a se sportem, jejichž spolky na tom budou velmi špatně.

Již asi měsíc mám v hlavě případnou například měsíční soutěž nazvanou o pohár předsedy OFS, záleželo by však na zájmu klubů, nutit je určitě nebudeme.

MILOŠ ŽIDÍK, předseda OFS Rychnov n. K.

Rozhodnutí svazu bylo jasné, na jeho základě jsme museli ukončit všechny soutěže, nic jiného nepřipadalo v úvahu.

Z pohledu ekonomické stránky by to žádný vliv mít nemělo. Chtěli jsme znovu pořádat okresní pohár, v jehož rámci měla být různá školení, což nás mrzí, ale nedá se nic dělat. Věříme, že příští sezona bude probíhat podle plánů.

Zatím jsme nejednali o tom, že pokud by karanténa skončila v brzké době, pořádaly by se nějaké turnaje. Všechno by záleželo na oddílech, pokud by jim to vyhovovalo, tak bychom se určitě domluvili.