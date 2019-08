Tip liga: Druhé kolo ovládl Pavel Nosek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Druhým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro druhé balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Komenského 43, Rychnov) Pavel Nosek (RK0021). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu. Ti, kteří druhé kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon.