„Jak už u pohárových zápasů bývá zvykem, lákadlem jsou prestižní derby zápasy, kterých je v nadcházejícím kole opravdu mnoho,“ říká před startem okresního poháru sekretář OFS Rychnov Ondřej Frejlach. Ten prozradil také novinku u pohárové soutěže.

Jako první půjdou v sobotu na fotbal příznivci Albrechtic nad Orlicí. Domácí hráče čeká souboj s rivalem z Lípy nad Orlicí. | Foto: Radek Horký

Pro šestnáct mužstev na Rychnovsku v sobotu a neděli začne nový soutěžní ročník. Osmi zápasy totiž bude rozehrán Pohár Okresního fotbalového svazu. Jako první půjdou do hry v sobotu od 15 hodin hráči Albrechtic nad Orlicí a Lípy nad Orlicí, nedělní program uzavře souboj Černíkovic proti Voděradům.

Až o týden později přijde na řadu start všech tří okresních soutěží a sekretáře OFS Rychnov Ondřeje Frejvalda může těšit, že právě rychnovský okres se po tom hradeckém může pyšnit nejvyšším počtem přihlášených mužstev pro sezonu 2023/2024.

Právě svazového funkcionáře Deník oslovil s otázkami týkajícími se nadcházející sezony.

Ondřeji, jak se těšíte na nový soutěžní ročník a co považujete na Rychnovsku za divácky největší lákadlo?

Samozřejmě se těším moc. Těším se, jak zase budu pracovat se zápisy z utkání (usmívá se). Nejvíc se však těším na mládež. V této sezoně je novinka týkající se zápisů o utkání přípravek. Ta výrazně zjednoduší práci všem trenérům a zástupcům mužstev, zápis o utkání vyplňuje ve zjednodušeném režimu organizátor utkání. Zmínit musím dění v oddíle ve Voděradech, který bude muset všechny své podzimní zápasy odehrát venku kvůli požáru kabin. Věřím, že půjde o hojně navštěvované duely a jednotlivé kluby se třeba výtěžkem ze vstupného budou podílet na podpoře tohoto oddílu.

OFS Rychnov spravuje tři výkonnostní třídy. Jak velké rozdíly jsou podle vás mezi celky II., III., potažmo IV. třídy?

Výkonnostně tam zase tak velký rozdíl myslím nebude, rozhodně je poznat, kde se pravidelně trénuje a kde se sejdou až na zápas. Musím zmínit rozdíl ve vedení zápasů. Ve dvojce zůstává standardní střídání maximálně pěti hráčů na obou stranách, ve trojce a čtyřce je umožněno opakované střídání hokejovým způsobem, což kluby využívat mohou, ale i nemusí. Snad této možnosti nebude nikdo zneužívat a neudělá z fotbalu hokej.

S hradeckým Okresním fotbalovým svazem jste na Rychnovsku jediní, komu „klubový materiál“ umožňuje hrát ve třech samostatných soutěžích. Jak moc si počtu mužstev vážíte?

Okr. přebor II. třídy (12 týmů)

Okr. přebor III. třídy (12)

Okr. přebor IV. třídy (11)

Jsme samozřejmě rádi za každé mužstvo, letos máme díky sestupům z krajské soutěže o tým navíc. Ještě než byl konec přihlášek, tak jsme měli strach, některé kluby zpočátku avizovaly, že jich spíš ubyde, jelikož jsou všude personální problémy. Nakonec se ale všichni přihlásili. Nemuseli jsme tak řešit reorganizaci soutěží, spojování tříd a podobně. Ještě o jeden tým navíc a bylo by to optimální.

Prozraďte, jaké máte před sezonou v jednotlivých třídách favority.

Všichni budeme zvědaví, jak na tom budou Vamberk a Lípa nad Orlicí po sestupu z krajské soutěže. Osobně jsem zvědav na rezervu Solnice, jelikož zde očekávám snahu okresní přebor vyhrát a posunout tým výše. Asi by měli cílit na postup, aby jim béčko rostlo stejnou rychlostí jako áčko. Těším se také na Borohrádek. Uvidíme, jak bude trojku zvládat Rokytnice, silné tu jistě budou Petrovice. Ve čtyřce by na vítězství mohly myslet Doudleby B, zkušený tým jistě bude mít Solnice C.

Už o tomto víkendu startuje Pohár Okresního fotbalového svazu. Na co byste nalákal fotbalové příznivce? Počasí by zápasům mělo přát.

Jak už u pohárových zápasů bývá zvykem, lákadlem jsou prestižní derby zápasy, kterých je v nadcházejícím kole opravdu mnoho. Nalákat diváky mohu na samotný formát poháru, kdy tentokrát finálové utkání proběhne na jaře a bude součástí Dne fotbalu, který se uskuteční osmého května a obohatí jej také mládežnické turnaje a další bohatý program.

RYCHNOVSKO

Pohár Okresního fotbalového svazu, 1. kolo – sobota 15.00: Albrechtice nad Orlicí – Lípa nad Orlicí. 17.00: Častolovice – Borohrádek, Kostelec nad Orlicí B – Doudleby nad Orlicí, Kostelecká Lhota – Vamberk. Neděle 10.00: Přepychy – Dobruška B. 15.00: Petrovice nad Orlicí – Týniště nad Orlicí. 17.00: Lukavice – Solnice B. 17.30: Černíkovice – Voděrady.

Kde hraje okresní soutěže kolik mužstev

Hradecko 39 (14+12+13), Rychnovsko 35 (12+12+11),

Trutnovsko 31 (16+15), Náchodsko 22 (14+8), Jičínsko 19 (12+7)