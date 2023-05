Ondro, o víkendu jste porazili rezervu Českého Meziříčí 6:3, hodně divoký zápas? Bylo to nahoru dolů, naštěstí jsme tentokrát dokázali rychle reagovat na inkasované góly a nesesypat se z toho.

Vám se povedlo vstřelit dvě branky, nejvydařenější letošní duel z osobního hlediska?

Z osobního hlediska je to určitě zatím nejvydařenější výkon, ale nejen můj. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že výsledek 6:3 je zatím nejlepší z letošního jara.

Můžete vaše branky popsat?

Při prvním gólu mě krásně našel Roman Samek z rohového kopu a já jsem už jen uklidil balon placírkou do branky. Potom jsme šli ve dvou sami na brankáře a po krásné přihrávce jsem uklízel téměř do prázdné branky.

Pohybujete se ve středu tabulky, odpovídá umístění výkonům?

Řekl bych že ano, ale myslím si, že máme daleko na víc.

Jakou máte partu v kabině ve Slatině?

Partu je skvělá, ale vždycky je na čem pracovat.

Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem? Jaké byly vaše první tréninky?

Začal jsem asi ve čtyřech letech v Rychnově nad Kněžnou a po necelých 11 letech a roční pauze jsem přestoupil do Slatiny. Co se prvních tréninků týče, ty už si nepamatuji.

Jaký jste fotbalista? Klidný? Nebo se naopak rád "hádáte"?

Snažím se celý zápas zůstat v klidu a užít si ho, ale fotbal je i o emocích a taky mi to párkrát ujelo. (směje se)

V příštím utkání zajíždíte do Domašína, co od zápasu očekáváte?

Tři body jako od každého zápasu.

Jste fanoušek Sparty, nebo Slavie? Dojde si už Sparta pro titul?

Samozřejmě že Slavie. A co se týče toho titulu, záleží na tom, kolik bude Sparta ještě kopat penalt.

Jak dopadne česká reprezentace na právě probíhajícím světovém šampionátu v Lotyšsku a Finsku?

Jako aktivní divák doufám, že aspoň do semifinále a snad i do finále, ale po zápase s Lotyšskem to tak zatím bohužel nevypadá.