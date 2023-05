No (usměje se), čtyři góly tam zase tak často nepadnou, ale třeba takové dva občas dávám, teď se mi vcelku daří. Od začátku jarní části sezony to tam docela padá. Pět zápasů, dvanáct gólů, to není špatné.

Vzpomněl byste si, kolik nejvíce branek jste vsítil v jednom utkání?

Já si myslím, že to bude nějakých šest. Tuším, že to je takhle.

Býval jste kanonýrem i v mládežnických letech?

Určitě ne až takhle. Jako něco málo mi tam padalo, ale nehrál jsem úplně v útoku, býval jsem třeba v záloze uprostřed nebo na kraji a tam jsem se spíše snažil góly připravovat. Že by mi to tam takhle padalo, to úplně ne.

Víte, kolik přesných zásahů už máte v této sezoně?

Myslím si, že dvacet devět.

Přesně tak. V pořadí střelců okresního přeboru jste o deset gólů suverénně v čele. Je vaším cílem stát se nejlepším kanonýrem celé sezony?

Ano, pro mě určitě. Od začátku sezony to sice nebyl cíl, ale když už to takhle jde, tak proč ne. Před začátkem jarní části jsme se bavili s trenérem na soustředění, kde každý měl ve srandě něco slíbit, co bude. Já jsem mu slíbil nějakých patnáct gólů za jaro, což už se teď blížím. Ale jo, prostě jsem tam od toho, abych dával góly, tak se snažím je dávat a čím více jich bude, tím lepší.

Za Libřice kopete tři roky. Předtím jste hrával určitě ČFL a možná i druhou ligu, ne?

Je to tak, jen ve druhé lize jsem byl jenom na přípravě v létě, když se hradecká Olympia přestěhovala do Prahy. Absolvoval jsem tam s nimi letní přípravu, ale pak jsem šel i z nějakých pracovních a osobních důvodů za kluky do divizních Kratonoh. Po dvou letech tam jsem šel na půl roku do třetiligového Převýšova.

David Ličman z Libřic (s míčem)Zdroj: Lubomír DouděraA pak už následovaly Libřice?

Podzimní půlrok jsem ještě kopal v Kratonohách, potom jsem půlroku vůbec nehrál, až pak mě ukecali kluci z Libřic, jestli si nechci s nimi chodit zahrát. Takže jsem tam teď zůstal a tak nějak to držíme.

Půlroku jste nehrál? To jste to už chtěl odpískat?

Dával jsem si jenom pauzu, protože mě to v tu chvíli úplně nebavilo a nenaplňovalo. Takže jsem si prostě dal celkově od fotbalu přestávku a věnoval se něčemu jinému.

Hraje v Libřicích roli i to, že si tam zakopete v jednom týmu s tátou?

Ona tam je polovina rodiny (směje se). Mám tam tátu, bratránka, strejdu, druhý strejda to trénuje, takže je to tam takové rodinné.

Takže takový rodinný podnik v Libřicích?

Jasně (usměje se), ale já jsem tam hlavně vyrostl, jezdil jsem se dívat na tátu, takže to mě tam táhne.

V okresním přeboru jste aktuálně na třetím místě. Jsou v Libřicích třeba i postupové ambice?

Popravdě tohle jsme vůbec neřešili. Spíš se snažíme hrát tak, aby nás to bavilo. Čím lepší bude umístění, tím lépe. To by se řešilo až případně potom. Asi jako všichni v této soutěži máme problém, že se scházíme ne všichni úplně pravidelně. Takže někdy je složité to dát do kupy. Myslím si, že čím výš budeme hrát, tak o to víc nás to pak bude bolet.

Ani do budoucna tedy ambice neřešíte?

Do budoucna třeba, ale teď to není náš primární cíl.

David Ličman z Libřic (vlevo)Zdroj: Lubomír DouděraKdyž se podíváte na tabulku, tak prvních pět týmů je v tříbodovém rozmezí. Myslíte, že to bude napínavé až do konce?

To každopádně. Uvidíme, kdo bude mít lepší formu, kdo se na konci sezony líp sejde a kdo udělá ty body.

Máte nějakého svého favorita?

Koho favorizuju? Roudnice je dobrá a myslím si, že se v čele asi udrží. Mají tam šikovné kluky. A dál nevím. Prostě si myslím, že ta Roudnice bude na vrchu.

Hrajete za libřickou Slavii. Jak to máte v lize, fandíte taky Slavii?

Já ligu moc nesleduju, takže mě to je jakoby docela jedno, ale asi přeju spíš Spartě.

Nejlepší střelec v ČR: 38 gólů? Šancí bylo, že to číslo mohlo být i zajímavější

Je už o titulu rozhodnuto?

Tak to ještě asi ne. Budou bojovat až do konce a uvidí se. Nikdy není nic rozhodnuté, až do té doby, dokud není úplný konec.

A co říkáte na Hradec, který se druhým rokem po sobě pohybuje kolem sedmého místa?

Domnívám se, že sedmé místo je pro ně hezké. S tím kádrem, který mají, je dejme tomu střed tabulky úspěch.