Zdelov po 17 letech ovládl okresní přebor na Rychnovsku. Jak vám to zní?

Poslouchá se to skvěle, o to líp, že jsem mohl být u toho. Navíc jsme vyhráli i okresní pohár! Díky tomu je to ještě cennější.

Co za velkým úspěchem podle vás hlavně stojí?

Rozhodně skvělá parta, která během celé sezony podávala dobré výkony. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme.

Kromě přeboru jste vyhráli i okresní pohár. Předpokládám, že oslavy musely být obrovské?

Předpokládáte správně! Oslavy jsme si užili už po zmiňovaném poháru. A vše vyvrcholilo po posledním domácím zápase, kdy jsme si zajistili první místo. Umocněné to bylo tím, že jsme mohli slavit i s fanoušky.

Zdelov je malinká vesnice, která nemá ani 300 obyvatel. Vypovídá to o skvělé partě a rodinné atmosféře v klubu?

Ano. Máme suprovou kabinu. Navíc atmosféra na každém zápase, kterou nám připravují fanoušci, stojí za to.

Fotbalisté Zdelova prožili historicky úspěšnou sezonu.Zdroj: FC ZDELOV 1963

Uvidíme Zdelov v příští sezoně v I. B třídě?

To bych asi ještě nechal uvnitř klubu.

K jistotě prvenství vám v předposledním kole soutěže stačilo porazit Černíkovice, jak se vítězství 6:0 zrodilo?

Nejprve musím říct, že to nebyl jednoduchý soupeř. Ze začátku zápasu nám dělal svým důrazem a aktivitou problémy, ale do poločasu jsme na oplátku my svým napadáním a využitím jejich chyb dvakrát skórovali a po poločase už jsme byli více na balónu. Všichni začali cítit, že zápas je náš!

Vy jste zaznamenal čtyři branky, která byla nejhezčí?

Asi ta první. Dostal jsem pas přes celé hřiště od Kozlika (pozn. autora – Tomáš Kozel) za hostující obranu a míč se mi podařilo sklepnout pod gólmana.

Jak jste spokojen se svým střeleckým přínosem pro tým během sezony?

Podzim mě nezastihl v TOP formě, ale o to se postarali jiní. Jinak si myslím, že až na pár spálených šancí se mi na jaře dařilo celkem dobře.

Kanonýr Škoda: Nemohu se dočkat otevření nového stadionu, klub si to zaslouží

Jaký je váš nejsilnější zážitek z letošní sezony?

Na to mám jednoduchou odpověď – DOUBLE!

Máte ještě nějaké vyšší fotbalové plány nebo sny?

Popravdě nemám. Fotbal hraji jenom pro zábavu, když čas dovolí, protože ho moc volného nemám.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Abych si tu nedělal reklamu (směje se). Provozuji kavárnu. Práce mě hodně baví a také rád trávím čas společně se svoji přítelkyní.