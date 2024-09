Právě na domácím hřišti Častolovičtí v neděli od 13 hodin přivítají béčko Dobrušky. A bude to bitva jako řemen! Důvod? Půjde o souboj prvního s druhým mančaftem průběžné klasifikace. Oba jsou po čtyřech kolech na deseti bodech, Častolovice mají pouze o gól lepší rozdíl skóre. Jaký duel očekává opora AFK?

Tak jako na mnoha místech Česka i v okolí Častolovic o víkendu řádily povodně, ovšem tamního fotbalového hřiště i samotného Brandejse se nějak výrazně nedotkly. „Co se týče větších dešťů, u nás v Častolovicích je hřiště odolné, takže až na menší kaluže je v pořádku. Mě osobně se povodně nedotkly, žiju v klidné části v Kostelci nad Orlicí. Ale všech, koho se to dotknulo, je mi líto a doufám, že budou brzo žít jako dříve,“ zastavil se Jan Brandejs u aktuálního tématu číslo 1.

„S Dobruškou to je vždycky těžký zápas, převážně u nich. Myslím, že výhodou by pro nás mohlo být domácí hřiště. Když se bude celý tým držet pokynů trenéra, věřím, že zápas můžeme dotáhnout do vítězného konce,“ pronesl forvard na adresu nadcházející přímé bitvy o čelo tabulky.

Jak už bylo zmíněno, Častolovicím se rozjezd ročníku 2024/25 povedl. Po remíze 1:1 na půdě solnické rezervy zapsaly tři vítězné mače - doma s Doudlebami nad Orlicí 3:1, na trávníku Kostelce nad Orlicí B 3:1 a doma se Zdelovem 2:0.

„Start sezony zatím hodnotím velmi pozitivně. Na druhou stranu určitě máme pořád na čem pracovat, hlavně na zlepšení finální fáze, kde nám vázne zakončení a dostáváme soupeře zbytečně do hry,“ zhodnotil Brandejs úvod nové sezony.

close info Zdroj: fotbalfoto.cz / Petr Reichl zoom_in Častolovický kanonýr Jan Brandejs (v modrém, vpředu).

Jaké mají vůbec Častolovice cíle pro aktuální soutěžní ročník? „Lhal bych, kdybych neřekl, že chceme bojovat o B třídu. Určitě máme v hlavě i double, ale hlavně se chceme fotbalem bavit, držet v týmu skvělou náladu, která tam panuje a co přijde, to už může být jen za odměnu,“ prozradil kapitán vedoucího mužstva OP II. třídy.

Brandejs má vizitku pořádného kanonýra, loni se čtyřiadvaceti trefami ovládl jednoznačným způsobem střeleckou soutěž, když druhého v pořadí za sebou nechal o propastných deset branek. Plánuje něco podobného letos zopakovat?

„Loňská sezona? To byly dvě strany mince. Na podzim se nám nedařilo jak týmově, tak ani mně individuálně. Na jaře jakoby se všechno změnilo. Začali jsme vyhrávat zápasy a díky skvělému servisu, který mám od týmu, se mi střelecky dařilo. Tento ročník budu nadále dělat všechno pro to, aby tým vyhrával, a budu se snažit dát co nejvíce gólů. Nejdůležitější je výhra a kdo dá gól, na tom nezáleží,“ řekla hvězda Častolovic Jan Brandejs.