„Nastoupily proti sobě třetí a čtvrtý tabulky. Očekávali jsme těžké utkání, které nakonec bylo těžké. Chtěli jsme do něj vstoupit aktivně, což se nám povedlo a ujali jsme se vedení. Poté se hra vyrovnala. Ke konci poločasu se nám podařilo vsítit důležitý gól na 2:0. Druhý poločas už jsme soupeře do větších šancí nepustili a zkušeně jsme dovedli zápas k vítězství,“ okomentoval cennou výhru albrechtický gólman Michal Králík.

Pro jeho mančaft to byl pátý mač v sezoně a on sám si připsal druhou vychytanou nulu. „Tentokrát ji řadím k té snazší, nebylo potřeba předvést nějaký důležitý zákrok. A to díky pracovitosti i obětavosti celého týmu. Kluci veškeré střely zblokovali, nebo nepustili hostující celek do slibné šance. Takže hlavní zásluhu na čistém kontě mají zejména spoluhráči přede mnou,“ chválil brankář kolegy především z obranné řady.

Albrechtický SK má po pěti kolech deset bodů, je na druhém místě s tříbodovým odstupem na post nejvyšší. „Máme za sebou odehráno pět zápasů včetně toho nevydařeného v Doudlebách, ve kterém se nám nevedlo podle našich představ. Jinak dosavadní průběh sezony hodnotím velice kladně. Výsledkově jsme navázali na minulou sezonu, která byla vydařená,“ podotkla dlouholetá brankářská opora mužstva.

S jakými cíli vůbec šly Albrechtice do tohoto soutěžního ročníku? „Ještě před začátkem sezony jsme vedli diskuzi, zda nevzít vyšší soutěž I. B třídu. Tým máme široký, dobře poskládaný o zkušené, ale i mladé hráče. Nakonec se dohodlo na setrvání v okresní soutěži, kde jsme chtěli hrát v horní polovině tabulky, případně zopakovat výsledek z minulé sezony, což se nám zatím daří,“ prozradil Králík.

close info Zdroj: Josef Voslář zoom_in Albrechtický gólman Michal Králík

V loňské sezoně OP II. třídy skončily Albrechtice na druhém místě o pouhé dva body za vítězným Borohrádkem. Do I. B třídy však ani jeden nešel, z okresu Rychnov nad Kněžnou postup do nejnižší krajské soutěže nakonec nevzal nikdo.

Jak už bylo uvedeno, nyní albrechtický mančaft čeká velký šlágr, v němž doma přivítá ambiciózní Častolovice. „Očekávám těžký zápas. Častolovice dlouhodobě ukazují kvalitu a sehranost týmu. Dost o výsledku napoví, komu se podaří vsítit první gól. Nám se proti nim v posledních letech nedaří, tak snad se nám to povede zlomit v sobotním utkáním na domácí půdě,“ přál by si Michal Králík.

„Tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky a příznivce fotbalu na sobotní zápas i odpoledne na tradiční Albrechtické posvícení,“ dodal 30letý brankář.