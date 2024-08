close info Zdroj: fotbalfoto.cz zoom_in Aleš Kočnar, Labuť Rychnov nad Kněžnou (v bíločerném)Vám osobně se povedl vcelku rychlý hattrick, nebyl jste až sám překvapen?

Určitě, překvapený jsem byl. Řekl bych, že byl překvapený celý náš tým (usměje se). Všichni jsme z toho byli překvapení, ale hlavně mě to potěšilo.

Jak vaše góly padly? Byl každý jiný, nebo se všechny podobaly?

První gól padl po přízemním centru ze strany, kdy jsem si balon převzal, otočil se kolem protihráče a uklidil jsem to k tyči. Při druhé brance jsem byl ve správný čas na správném místě, šťastně se to ke mně odrazilo, takže jsem skóroval z dorážky. No a poté jsem si zcela výjimečně vzal pokutový kop, protože se mi v nich v předchozí sezoně nedařilo. Nicméně spoluhráči mi dali důvěru, tak jsem to nekompromisně uklidil k pravé tyči.

Kdy naposledy jste v zápase skóroval třikrát?

To bylo minulou sezonu a hned dvakrát – proti Olešnici a proti Domašínu.

Odehráli jste dvě utkání a máte dvě výhry při skóre 13:1. Jste spokojeni s rozjezdem sezony?

S rozjezdem jsme velice spokojeni a doufáme, že se nám takhle bude dařit po celou sezonu.

Labuť Rychnov nad Kněžnou před touto sezonou pořádala nábor hráčů.

Dvakrát po sobě jste skončili ve IV. třídě třetí, jaké cíle máte letos?

Cíle máme takové, že spíš chceme vyhrávat každý zápas. Protože ještě před sezonou se diskutovalo, jestli vůbec Labuť bude nebo nebude pokračovat. Naštěstí se nám to podařilo přihlásit a získali jsme nějaké posily. Takže spíš se chceme snažit vyhrát každý zápas a hlavně bavit se fotbalem. Neřekl bych, že máme nějaké větší ambice nebo cíle.