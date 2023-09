„Obdivuji Jaromíra Novotného z Olešnice. Ten hraje stejnou soutěž jako my a to mu letos…

Jeho mužstvo vkročilo do sezony debaklem 3:10 na hřišti rezervy Borohrádku, následovala ale tři vysoká vítězství, když v nich Solničtí nastříleli dohromady 25 (!) branek. Takřka polovinu z nich vsítil právě hrající trenér.

Střelecké parády na Rychnovsku. Radek Schod skóroval pětkrát, Michalík čtyřikrát

Radku, dvakrát za sebou pět branek, za čtyři kola dohromady 13. To je výkon hodný kanonýra. Byl jste jím po celou svoji kariéru nebo jaká byla obvykle vaše role?

Věřte nebo ne, začínal jsem jako brankář (usmívá se). To ale bylo kdysi v žáčcích. Postupně jsem šel z branky do útoku a v dorosteneckých letech už mi to slušně střílelo. Góly jsem dával, takže jo, myslím, že mohu říct, že jsem kanonýrem býval.

Radek Schod (Solnice C)Zdroj: archiv DeníkuHádám ale, že deset branek za dva zápasy, ještě v tak krátké době, jste nikdy nevstřelil, pletu se? Jaký byl váš dosavadní řekněme rekordní počin?

Ve dvou zápasech takhle rychle po sobě, to fakt ne. V tom dorosteneckém věku jsme ale vyhrávali vysokými rozdíly a společně s mými bráchy jsme leckdy stříleli opravdu hodně branek.

Rekordní zápis Radka Schoda

Sobota 16. září 2023 - 7. kolo IV. třídy:

Solnice C - Přepychy B 9:0 (2:0). Branky: 17., 40., 60., 66. a 83. Radek Schod, 71. Tomeš, 74. Falta, 80. O. Novák, 84. Zdeněk Schod.

Středa 20. září 2023 - 5. kolo IV. třídy:

Olešnice v Orl. horách - Solnice C 1:11 (1:8). Branky 4. a 28. Barták, 10., 20., 39., 59. a 87. Radek Schod, 33. a 36. Zdeněk Schod, 42. Dousek, 55. Pospíšil.

Mluvíte o bratrech. Máte dva a s oběma hrajete. Jak si na hřišti rozumíte?

Se Zdendou a Jirkou hrajeme od žáků. Jo v mládeži to byly časy, společně jsme vyhrávali, většinou jsme právě my stříleli nejvíc branek našeho týmu, střílelo nám to. I teď v pokročilejším věku nám to spolu čas od času sedne, jindy se stane, že je mezi námi takříkajíc ponorka. Všichni jsme hodně soutěživí, tak to někdy není jednoduchý. Ale v tomhle věku už to člověk bere jinak.

Bratři v triku a jejich podzimní bilance

Radek Schod (ročník 1982) 4 zápasy, 315 minut, 13 branek

Jiří Schod (ročník 1982) 3 zápasy, 270 minut, zatím bez gólu

Zdeněk Schod (ročník 1984) 3 zápasy, 270 minut, 3 branky

Které zářijové trefy vám zůstanou v paměti? Byla některá vyloženě gólem roku?

Asi bych vyzvednul dloubáček proti rychnovské Labuti nebo jednu trefu z trestňáku. Pokud si mám ale vzpomenout na gól, který mi v paměti zůstal za celou moji kariéru, pak by to byla trefa v mých sedmnácti letech, kdy se mi podařilo krásně skórovat v divizním utkání za Náchod.

Fotbalový klub v Solnici prožívá zlaté časy. Áčko drží přebornický titul, máte B a C tým. Jak si vy sám užíváte toto období?

Užíváme si to tu nesmírně dobře. Založili jsme si v Solnici céčko a jsme tu jedna parta starších chlapů. Chodime si zahrát dobrý fotbal, ze kterého máme radost. Áčku se taky daří, všechno je tu momentálně super.

Solnice přehrála exdivizní Náchod a poskočila do čela krajského přeboru

Věříte, že by A mužstvo mohlo obhájit krajský titul? Po předehrávce 8. kola a výhře nad Náchodem opět vede tabulku.

Byl jsem po noční, tak jsem se na páteční zápas s Náchodem podívat nebyl. Ale koukal jsem doma na živý přenos a musím říct, že hráli výborně. Všude byli před soupeřem o krok napřed. Obhájit titul by Solnice klidně mohla, přál bych jí to.

V céčku jste hrajícím trenérem. Takže víc trenér nebo hráč? A jaké jsou ambice mužstva ve IV. třídě?

Pořád se považuji hlavně za hráče. Jak jsem už říkal, máme to v céčku založené na kamarádských vztazích, chodíme si zahrát fotbal, užít si ho, pobavit se a udělat si žízeň. Ambice žádné nemáme, určitě ne nějaký postup do vyšší třídy.

Radek SchodZdroj: archiv DeníkuVedle solnického dresu jste oblékal také náchodský, doudlebský, zahrál jste si za Deštné v Orlických horách nebo Vysoké Mýto. Na které působiště vzpomínáte vůbec nejradši?

Rozhodčí na Doudleby nad Orlicí. Tam jsem strávil přes deset let a bylo to asi v takovém tom ideálním fotbalovém věku. Sešla se tam tehdy fantastická parta, v sestavě jsme měli bývalé divizní hráče z Rychnova a fotbalově se nám fakt dařilo. Také tam to bylo o lidech, výborní byli naši fanoušci, byli jsme taková jedna fotbalová rodina.

Nyní je vám 40 let. Jak dlouho ještě plánujete fotbal hrát? Mimochodem ve vašem týmu je celá řada starších hráčů.

Pokud mi vydrží zdraví, rozhodně končit neplánuji, tuhle soutěž mohu hrát ještě hodně dlouho. Nemohu nezmínit Jaromíra Novotného z Olešnice. Ten hraje stejnou soutěž jako my a to mu letos bylo šedesát let, obdivuji ho. Netvrdím, že sám budu do šedesátky hrát, ale nic mě netíží. Kdybych měl ženu, to by se mnou asi nevydržela, zvlášť když ještě trénuji malé děti (smích).

V dalším kole zajíždíte na půdu Čermné nad Orlicí. Jaký očekáváte zápas a s jakým výsledkem budete spokojeni?

My jsme spokojeni vždycky s jakýmikoliv výsledkem, Hlavně si zahrát, pobavit se fotbalem. No a když se podaří nějaký dobrý výsledek, bude to jen taková třešnička na dortu.