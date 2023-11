Rokytnici ani náskok 5:0 na výhru nestačil. Ve Slatině zazářil pětigólový Fiala

Ve 47. minutě rozjel svou one man show hostující útočník Daniel Fiala a soupeři během necelých čtyřiceti minut nasázel pět (!) branek. Ne náhodou se tak stává osobností Deníku a tak jako na hřišti si skvěle vedl i při odpovědích na otázky sportovního redaktora.

Daniel FialaZdroj: is.fotbal.czDane, pět branek za jediný zápas. Už se vám někdy něco podobného v kariéře povedlo?

Musím se přiznat, že si takhle v rychlosti moc nevzpomínám, ale myslím, že když jsem byl mladší, tak se mi to v mládežnických kategoriích už asi podařilo.

Odnesla to od vás Slatina nad Zdobnicí. Řekněme si na úvod, něco proti tamnímu oddílu máte? Už posledně jste proti ní skóroval.

Ne, ne, byla to určitě náhoda (usmívá se). Proti soupeři ze Slatiny nic nemám, ani si nevybavuji, že jsem jim dal gól také v předchozím vzájemném utkání.

V neděli to byl doslova bláznivý zápas. V první půli jste ještě střelecky mlčel, domácí vedli 4:1 a do šaten se šlo za stavu 5:3. V čem byl v té době soupeř lepší?

Ani si nemyslím, že by byl soupeř v prvním poločase lepší. Ono to bylo hlavně o našich neshodách na hřišti, kde jsme pořád jen diskutovali s rozhodčími nebo sami mezi sebou. Stačilo přitom trochu uklidnit hru a v tom okamžiku jsme byli lepším týmem.

Druhý poločas už byl o něčem jiném. Co jste si o přestávce říkali, co vás tak nabudilo?

Já jsem už před utkáním našemu trenérovi říkal, že tenhle zápas vyhrajeme a o poločasové přestávce jsem mu opakoval, že určitě neprohrajeme. Přestávka nám pomohla, zkoncentrovali jsme se, na hřišti jsme začali více kombinovat a najednou se skóre začalo otáčet v náš prospěch.

Vy sám jste rozjel doslova střelecký koncert. Byla v něčem vaše příprava na zápas jiná než obvykle?

Kdepak, prostě se tentokrát zadařilo. Moje příprava na utkání byla úplně stejná jako kdykoliv jindy.

Jak vaše branky padaly a vzpomenete si ještě, kdo ze spoluhráčů vám na góly přihrával?

Předně musím říct, že dvě branky jsem vstřelil hlavou, což při mých sto sedmdesáti centimetrech není úplně samozřejmostí. Přihrávali mi pokud si dobře pamatuji Míra Trnovský a Tibor Krajňák. Jinak ty góly padaly většinou tak, že jim předcházel důraz v naší obraně, dobře se rozjely naše akce a já jen přesně zakončoval.

Ve IV. třídě jste na podzim naskočil do osmi zápasů a připsal si devět branek. Považujete se za kanonýra?

V týmu B mužstva se možná za kanonýra považovat mohu, střelecky se mi na podzim daří. Ale jinak beru své výkony spíš jako standardní. Beru to tak, že góly našemu mužstvu pomáhají a je jedno, kdo je vstřelí.

Od přechodu z dorostu do mužů je vaše místo hlavně v kabině A mužstva. Čím si vysvětlujete, že letos se vám v I. B třídě zatím nepodařilo skórovat?

Máte pravdu, letos jsem se zatím za áčko netrefil. On je ale mezi oběma soutěžemi velký rozdíl. V I. B třídě není na hřišti tolik času, tam je to spíš o týmové práci. Snažíte se udělat akci tak, aby z ní profitoval celý tým. Nemusím tu jít hned do střely, raději připravím lepší pozici spoluhráčům.

Daniel Fiala v dresu A mužstva - 2021/2022: 17 utkání/1 gól. 2022/2023: 16/3. 2023/2024: 7/0.

Daniel Fiala v dresu B mužstva - 2021/2022: 3 utkání/3 góly. 2022/2023: 6/7. 2023/2024: 8/9.





Jste mladým hráčem, v Českém Meziříčí se hraje již zmiňovaná I. B třída. Která soutěž by nejvíce slušela vám, lépe řečeno, kam sahají vaše fotbalové ambice?

Myslím si, že v I. B třídě mohu být momentálně spokojen. Samozřejmě rád bych si tu se spoluhráči zahrál I. A třídu, ale to by se u nás muselo začít pořádně trénovat. Museli bychom se scházet v mnohem větším počtu a na trénincích opravdu dřít.

Jak áčko v kraji, tak béčko v okrese, dohrály podzim v klidném středu tabulky. Panuje v klubu spokojenost s umístěním obou mužstev?

Co se týče béčka, tak to se zpočátku těžko dostávalo do formy, až ke konci podzimu to bylo lepší a dělaly se důležité body. U áčka rozhodně spokojenost panovat nemůže. Prohrálo se hodně zápasů, ale jak už jsem naznačil, všechno je to o přístupu k tréninkům, ten je u nás špatný.

Nyní vás čeká delší pauza od fotbalu. Jak ji plánujete využít a máte přes zimu své jiné oblíbené sporty?

Jezdíme s kamarády jednou týdně hrát tenis, jinak v zimní přestávce si určitě rád udělám čas i na halové sporty, jako jsou florbal nebo volejbal.