Byl to nefalšovaný fotbalový svátek. Zápas okresního přeboru III. třídy na Rychnovsku…

Vstřelit tři branky za zápas je snem každého fotbalisty, když se vám to ale povede hned dvakrát během dvou dní a ještě navíc pokaždé vaše góly pomohou k vítězství, to už je pecka.

Devatenáctiletému ofenzivnímu hráči se to tak trochu kuriózně povedlo proti jedinému klubu. Předposlední říjnový víkend totiž proti sobě svedl jak A mužstva Častolovic a Vamberka v okresním přeboru, tak i jejich rezervy ve III. třídě.

Štěpáne, kdy jste se dozvěděl, že si proti Vamberku zahrajete derby jak v dresu áčka, tak i béčka? Přál jste si být v obou duelech na hřišti?

Počítal jsem s tím, že budu jako každý víkend hrát za A tým. Že bych měl nastoupit i za béčko, to jsem se dozvěděl až tři hodiny před sobotním zápasem. Vzhledem k tomu, že jsem den před tím slavil narozeniny, tak jsem byl s rodinou odjetý mimo Častolovice. Kvůli této situaci jsem nestihl dorazit na začátek utkání, takže jsem nastoupil až do druhého poločasu.

Štěpán RojekZdroj: archiv DeníkuDerby rezerv se hrálo jako první. Ač jste v něm byli favoritem, ještě čtvrt hodiny před koncem jste prohrávali. Čím to?

Jak jsem již zmiňoval, velkou část zápasu jsem neviděl, takže nemůžu moc hodnotit průběh utkání. Avšak po mém příchodu na hřiště ve druhé půli jsem věřil, že máme na to zápas otočit, což se taky nakonec povedlo a jsem z toho opravdu šťastný.

V závěrečné čtvrthodině jste skóre otáčel třemi góly. Popíšete, jak k nim došlo?

První gól jsem vsítil po milimetrovém centru Baggia (Miroslav Huňara). Ta trefa jde jednoznačně za ním a tímto mu děkuji za super asistenci. Druhá branka padla po krásné sólo akci na lajně a následném přesném přízemním centru Benyho (Michal Beneš), to jsem míč pouze uklízel z bezprostřední blízkosti do brány. U třetí branky jsem měl poněkud štěstí, jelikož brankáři vypadla razantní střela z dálky, kdy jsem už čekal připravený a dorazil míč do prázdné.

Za béčko jste v sezoně nastoupil do čtyř zápasů a na kontě máte ve III. třídě už devět branek. Přemlouvají vás spoluhráči, abyste za ně chodil hrát častěji?

Tak samozřejmě chtějí, abych chodil hrát co nejvíce. Bohužel jsem si ale v létě přetrhl zadní stehenní sval a to zranění mě pořád lehce provází. Takže to musím více šetřit a ne hrát 180 minut každý víkend (usmívá se).

Své místo máte v kabině áčka a tentokrát se vám zadařilo i v jeho dresu. Znovu derby s Vamberkem a znovu tři góly. Snil jste ze soboty na neděli o něčem takovém?

Přesně takový víkend by si přál asi každý. Tohle bylo ale speciální v tom, že jsem v sobotu nastoupil jen do druhého poločasu. V neděli mi kluci v kabině ze srandy říkali, ať si představím, že hraju za B tým druhý poločas a dám hattrick. Což se mi také povedlo a byli z toho dvě branky dokonce už v první půli.

Také v tomto utkání měly vaše góly velkou váhu. Hlavně ten druhý a třetí pojistily důležité vítězství brzy po pauze. Zasloužená výhra?

Při pohledu na tabulku pro nás byla každá branka nesmírně důležitá, takže jsem rád, že se to povedlo zrovna mně a vyhráli jsme. Vítězství podle mě bylo naprosto zasloužené. Vytvořili jsme si více šancí a po celý zápas jsme měli více ze hry.

Nedivíte se, že si vás soupeř víc nehlídal, když věděl, jak jste zazářil o den dříve?

Je pravda, že jsem očekával větší pozornost a těsnější bránění soupeře, zvlášť u prvního mého gólu, který jsem dal hlavou, stejně jako v sobotu.

V sobotu se na Rychnovsku hrál duel Přepychy versus Voděrady a živě jej přenášela Česká televize. Viděl jste ten zápas? Lákalo by vás také zahrát si jednou před kamerami?

Ano zápas jsem viděl, protože v něm hrál můj kamarád a spoluhráč z dorostu v Rychnově Vojta Němeček, který byl zvolen nejlepším hráčem utkání. Zápas se mi velice líbil a určitě bych si to rád vyzkoušel, kdyby byla nějaká možnost.

Je vám teprve devatenáct let, v dorostu jste hrál krajskou soutěž. Láká vás kraj také v dospělých? Máte ambice se někam posunout?

V Častolovicích jsem spokojený, máme tu prima partu, takže nemám důvod měnit své působiště. Budoucnost zatím moc neřeším, když se ale něco vyskytne, tak to zvážím.

Za celou dosavadní kariéru jste dres neměnil. Věříte, že by krajská soutěž slušela i Častolovicím nebo byste to časem rád zkusil i v jiném oddíle?

Ona to není úplně pravda, jelikož jsem byl dvě sezony na střídavém startu v dorostu Rychnova nad Kněžnou, kde se nám poměrně dařilo. Kraj bych v Častolovicích určitě rád viděl a taky doufám, že se nám ho podaří do budoucna vykopat.

Tuto sobotu hraje áčko dopoledne doma s Lukavicí a béčko odpoledne jede do Roveně. Plánujete nastoupit opět za oba mančafty?

Za A tým doma proti Lukavici nastoupit rozhodně plánuji. Co se týče B týmu, tak bych rád také odehrál nějaké minuty, ovšem uvidíme, jak na tom budu po zdravotní stránce po dopoledním zápase.