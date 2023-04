Matěji, deset gólů za dva zápasy, je to možné?

Je to tak (usměje se).

Kde se vzala taková střelecká potence?

No, popravdě ani nevím. Zkrátka spadlo mi tam úplně všechno. Prostě co šance, to gól.

Díky deseti trefám jste rázem v čele tabulky střelců. Co na to říkáte?

Na tohle já nehraju, jde mi hlavně o to, abychom vyhrávali jako tým. Řekl bych, že tohle je už jenom takový bonus.

Nejlepší kanonýři III. třídy západ: 21 – M. Zámečník, 17 – D. Nový (oba Skřivany B), 13 – R. Šimák (Nové Město nad Cidlinou), 12 – M. Holman (Starý Bydžov), V. Doležal (Myštěves).

Ptám se proto, že prakticky celou sezonu vévodil kanonýrské soutěži váš spoluhráč Dominik Nový. Říkal vám něco, že jste ho předstihl?

Ne, to vůbec. Jediné, co jsem říkal já jemu, že jsme si to teď vyměnili, protože v první půlsezoně jsem mu to dával pořád před prázdnou. Tak jsem ho chválil, že mi to teď hezky vrátil, ve středu mi dvakrát nahrál skoro do prázdné branky.

Během dvou utkání jste dal prakticky stejně branek jako za celý podzim. Celkem jste na čísle 21. Přestože je prioritou tým, na jakém čísle byste se mohl zastavit na konci sezony?

To absolutně netuším (usměje se). Samozřejmě hodně záleží, jak to dál bude fungovat ve spolupráci s celým mužstvem. Od kluků dostávám pěkné balony do běhu a pak už to jde samo.

Podařilo se vám dát už někdy sedm gólů v zápase? Třeba v mládeži?

Vůbec, tohle je úplně poprvé.

Matěj ZámečníkZdroj: TJ Slavoj Skřivany

Jaký byl váš dosavadní rekord?

Já ani moc nevím. Myslím si, že tak pět a bylo to někdy v žácích.

Jak jste se v Syrovátce dopracoval k těm sedmi? Spadlo vám tam tedy úplně všechno?

Dá se to tak říct. Většina gólů padla poté, co jsem dostal balon do běhu a šel jsem sám na branku. Pak se mi povedlo, že jsem kopal roh a míč spadnul přímo do vinglu. Jinak to bylo všechno jako přes kopírák, že jsem to dával skoro do prázdné, nebo že jsem šel sám.

Váš mančaft je v tabulce první, cílíte jasně na postup?

Stoprocentně. Na začátku sezony jsem říkal, že když už jsme to takhle pěkně rozjeli, tak by bylo dobré, kdybychom postoupili a zkusili si zahrát okres.

Někdy si chodíte zakopat i za áčko I. B třídu, do toho hrajete ještě hokej. Dá se to všechno stíhat?

Určitě. Hokej jsem skončil v juniorech a teď už si chodím jenom zahrát za odboráře, ať mám i nějaký pohyb v zimě.

Žádný problém tedy.

Ne, to vůbec. Do toho jsem ještě začal hrát florbal, takže to mám všechno úplně přesně, akorát.

Florbal hrajete taky závodně?

Jo jo, za Chlumec nad Cidlinou.

Takže co den, to nějaký sport?

Je to tak, z práce rovnou na sport (usměje se).