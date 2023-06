Olivere, o víkendu jste porazili Rokytnici přesvědčivě 6:1, jaký to byl zápas? Hráli jsme s velkým důrazem na útok, což se projevilo v konečném skóre. Naše kombinace a taktika fungovaly skvěle a dokázali jsme využít všechny příležitosti k zakončení. Celkově to byl pro nás velmi úspěšný zápas a jsme s výsledkem velmi spokojeni.

Dal jste čtyři branky, zažil jste v dospělém fotbale něco podobného?

Tolik gólů jsem ještě nikdy nedal. Nejvíc jsem dal v zápase dvě branky.

Který gól byl z vašeho pohledu nejhezčí?

Ten třetí, když jsem gólmanovi dal „housle“.

Musel jste něco zaplatit do klubové kasy?

Dvě stovky do pokladničky, ze které se koupí pivo a prase.

V OP IV. třídy jste na druhém místě, jak hodnotíte průběh sezony?

Zbývají dva zápasy, které nám už bohužel nepomohou dohnat první Solnici.

Je vám teprve 19 let, máte nějaký fotbalový sen?

Sen by bylo hrát v Premier League, ale to je mimo realitu, jelikož žádný klub v Anglii nemá dostatek prostředků na výstupní klauzuli, kterou mám na Rovni. (směje se)

Roveň je malá vesnička u Rychnova, jaká je tam fotbalová parta?

I když jsem nejmladší člen týmu, tak si se všemi dobře rozumím a po zápase chodíme na pivo.

V jednom týmu nastupujete se svým starším bráchou, jaké je to s ním se potkávat na hřišti?

S bráchou jsme dobře sehraní, protože spolu často probíráme nějaké taktiky a víme, co od sebe čekat.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví?

Mimo fotbal mám rád i motorsport jako jsou Formule 1, Rallye a MotoGP.

Máte nějaký fotbalový vzor? Případně proč právě on?

Od každého skvělého hráče se snažím něco vzít a zapracovat to do mé hry. Můj nejstarší brácha Radim mě nejvíce inspiroval a motivoval ve fotbale. A náš společný fotbalový idol je Thierry Henry, který hrál za náš oblíbený tým Arsenal.