Prestižní derby INDIGO Okresního přeboru III. třídy mužů bude vysíláno přímým přenosem České televize. K vysoké návštěvě na stadionu by mělo přispět i probíhající posvícení v obci. O skvělé občerstvení tak nebude nouze.

Fotbalový areál SK Přepychy bude v sobotu obsypán fanoušky okresní kopané. Někteří činovníci klubu odhadují až tisícovou návštěvu, které jistě prospěje i posvícení. | Foto: Groundhopping & Ultra

Už zítra dopoledne zažije Rychnovsko fotbalový svátek. Utkání 12. kola INDIGO Okresního přeboru III. třídy mezi týmy Přepych a Voděrad odvysílá v přímém přenosu sportovní kanál České televize.

Fotbaloví příznivci se do místa konání začnou sjíždět už od ranních hodin, výkop zápasu je totiž naplánován na 11. hodinu. „Všechno máme připravené, v celém areálu jsme poklidili, pracují tu už i televizní štáby,“ hlásil v pátek dopoledne Miroslav Pavel, předseda fotbalového oddílu SK Přepychy. „Ještě se dosekává trávník, nosí se lavice a stoly, dolaďuje se občerstvení,“ dodal.

Prestižní derby si do svého programu vybrala ČT sport v rámci oblíbeného a vysoce sledovaného projektu Náš fotbal živě, který s kamerami objíždí amatérské soutěže a představuje televizním divákům, jak se hraje a jak vypadá regionální fotbal.

Střílí za Přepychy, chválí parťáka i bráchu. A příbuzné ze Sicílie nikdy neviděl

Zájemců o říjnový přenos bylo hned několik, nejvíce hlasů však od diváků posbíral oddíl z Rychnovska a ten se tak minimálně pro sobotní dopoledne stane centrem fotbalového dění nejen na Královéhradecku.

„Osobně očekávám návštěvu mezi zhruba třemi až pěti stovkami diváků, najdou se tu ale i tací, kteří tipují až tisíc lidí. Náš areál jich ale pojme klidně i více,“ nebojí se návalu fanoušků přední muž domácího klubu.

SK Přepychy letos slaví 90. výročí klubu.Zdroj: Groundhopping & UltraTen si letos připomíná výročí 90 let kopané v obci a zdá se, že lépe podobnou událost ani načasovat nešlo. „Jsme samozřejmě rádi, že to takhle vyšlo, teď ještě, aby se umoudřilo počasí a v době utkání nepršelo. Všichni se na utkání těší, ke všemu máme o víkendu v Přepychách posvícení. V hospodě tak bude posvícenské jídlo, pivo poteče úplně všude,“ věděl Miroslav Pavel, čím nalákat nejen fotbalové nadšence do areálu.

Hlavním tahákem však musí být samotný zápas, ve kterém se domácím postaví velký rival. Pouhých šest kilometrů to na utkání budou mít fotbalisté Voděrad. Ano, ti fotbalisté Voděrad, kterým před sezonou vyhořely kabiny a právě výtěžek ze zápasu by jim dle původních informací mohl výrazně pomoci.

Zázemí Sokola Voděrady včetně kabin zachvátil rozsáhlý požár, který i přes veškerou snahu zničil převážnou většinu vybavení. Tato skutečnost vyvolala nejen v regionu velkou míru solidarity. Voděrady si na podzim vyměnily pořadatelství a všechna utkání musí odehrát na hřištích soupeře. Nejen domácí klub, ale také Mažoretky Labety z TJ Čermná nad Orlicí, jejichž vystoupení bude součástí předzápasového programu, se připojily a podpořily klub z Voděrad.





„Našim klukům to na podzim kope, jsou rádi, že se budou moci takhle zviditelnit. Víme, že soupeř má nějaké problémy, ať už se zázemím, tak momentálně snad i s marodkou, snad se dají na zápas dokupy a všichni společně si událost užijeme,“ popřál oběma soupeřům Pavel.

Obrovská vlna solidarity po požáru ve Voděradech: Fotbal není lidem lhostejný

Také fotbalový oddíl v Přepychách si nedávno prošel velkými problémy, to když mu vítr sebral střechu a způsobil milionovou škodu. „Teď jsme zrovna dokončili opravy,“ ulevilo se předsedovi.

Domácí fanoušci jistě zápasu vytvoří skvělou kulisu.Zdroj: Groundhopping & UltraMimochodem, stejně jako hráči, trenéři a funkcionáři, se na sobotní šlágr III. třídy těší i rozhodčí. Delegace je známa od začátku týdne. V roli hlavního arbitra oba týmy na hřiště přivede Lukáš Steklík, za asistenty bude mít Jakuba Hlouška a Jaroslava Knapka.

„Musím přiznat, že trochu trému cítím, ale stále převažuje natěšenost a pocta. Být součástí takové události je pro mne něco výjimečného a opravdu se na to těším stejně jako půlka okresu,“ prozradil Rychnovskému deníku muž, který hodinu před polednem poprvé foukne do píšťalky.

KAM NA FOTBAL: Slavia hostí divizní magnet. Derby v Přepychách na ČT Sport

„Ve většině zápasů, které řídím, se snažím vnímat jen to, co se děje na hrací ploše a dát tomu sto procent pozornosti. Ale už teď je mi jasné, že zde to bude o dost těžší nepodlehnout okolnímu prostředí a nevěnovat se hře tak, jak bych měl. Ale jak říkám, i pro mě je to výzva a těším se na ni,“ dodal Lukáš Steklík.

Vše je tedy zdá se připraveno, teď už jen popřát zúčastněným bezproblémový zápas, který si v Přepychách i u televizních obrazovek všichni dostatečně užijí.

Na závěr své letošní nabídky míří projekt Náš fotbal živě na Rychnovsko do klubu SK Přepychy.Zdroj: www.fotbal.cz