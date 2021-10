Víkend nabídne kromě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i solidní podzimní počasí. S ním se můžeme těšit na pořádnou porci zápasů v okresním fotbale.

Antolin Lipovka OP II.třídy

V nejvyšší krajské soutěži obstará šlágr Borohrádek, který hostí rezervu Rychnova. Hosté by se rádi vrátili do čela soutěže, to by však muselo zaváhat vedoucí béčko Kostelce nad Orlicí, jenž hraje na hřišti solnického B-týmu.

OP III. třídy

V okresním přeboru III. třídy se hraje poslední zápas podzimu. Rezerva Vamberka přivítá v dohrávce 2. kola rychnovskou Labuť. Už teď je jasné, že na prvním místě přezimují fotbalisté SK Dobré.

OP IV. třídy

To nejnižší okresní soutěž před sebou má ještě jedno kompletní kolo. Tahákem bude určitě souboj vedoucí rezervy Kostelecké Lhoty, která se představí v Čermné nad Orlicí.