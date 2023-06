Ještě o víkendu pořádali největší turnaj v malé kopané na Rychnovsku s názvem Vršovan cup, po něm však přišla obrovská pohroma. Fotbalistům z klubu TJ Sokol Voděrady shořely kabiny. Celku, který hraje druhou nejnižší okresní soutěž, tak nezbylo téměř nic. Přišel o zázemí i o vybavení. Na pomoc voděradským fotbalistům založila obec transparentní účet. Pomoci může každý.

K požáru budovy se sociálním zázemím a šatnami ve sportovním areálu ve Voděradech vyjíždělo celkem devět jednotek hasičů. | Video: Michal Fanta/HZS KHK

Hořet začalo v pondělí odpoledne a u požáru zasahovalo devět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Předběžná škoda je odhadnuta na 3 miliony korun. Pro místní fotbalový klub se jedná o velkou tragédii. „Určitě nechceme, aby tady fotbal padl. Dáme do toho všechnu naši energii a úsilí, ale budeme potřebovat finančně pomoci, protože nejsme velký oddíl a sami to nezvládneme,“ řekl Michal Janeček, člen výboru TJ Sokol Voděrady.

Číslo transparentního účtu:



325600194/0300

Obec bleskově zřídila transparentní účet, kam mohou lidé přispívat peníze na obnovu zničeného zázemí. „Je to velmi smutná zpráva pro všechny, protože fotbalový areál je i centrum kulturního dění, pořádalo se tu spoustu akcí i pro obec. Proto jsme podnikli kroky, abychom zřídili zvláštní účet, na který by bylo možné posílat finanční prostředky, aby se nám tuto budovu podařilo dát do pořádku a obnovit činnost,“ uvedl starosta Voděrad Michal Hejna.

Fotbalová komunita i jednotlivci začali okamžitě konat. Hned se ozvali například kolegové z TJ Sokol Lično, kteří do Voděrad věnují část výdělku z pouti, která proběhne o víkendu, navíc uspořádají i sbírku na pomoc.

Z jakého důvodu začalo ve fotbalovém areálu ve Voděradech hořet, je zatím předmětem vyšetřovaní hasičů a policie.

Už teď začínají fotbalisté a dobrovolníci s obnovou kabin. Každá pomoc je vítána. „Začínáme odklízet následky požáru. Budeme rádi za každou pomoc,“ stojí na facebookových stránkách Vršovan cupu. „Uděláme vše pro to, aby se další ročník turnaje uskutečnil.“

Ten letošní přitom vyšel parádně, zúčastnilo se ho 30 týmů z celé republiky! Až začátek týdne přinesl smutný a nečekaný šok…