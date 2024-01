Hlavně díky povedenému podzimu by v Albrechticích chtěli ve zbytku sezony stavět na stejném kádru. Žádné výrazné posilování v plánu není. „Změny nechystáme! Možná se v přípravě ukážou dvě nové tváře, ale to by bylo vše. Kluci mají soutěž hezky rozehranou, proto bych byl rád, kdyby si ji v podobném složení i dohráli,“ upřesňuje Pavlas.

Martin Pavlas, trenér SK Albrechtice nad Orlicí.Zdroj: klub

Vzhledem k tomu, že druhá polovina ročníku OP II. třídy začne až v dubnu, může se posunout i start zimní přípravy. „Letos začneme o něco déle. Poprvé se sejdeme 13. února. O to bude příprava intenzivnější. Vzhledem k začátku soutěže si však myslím, že času budeme mít dostatek. Zaměřovat se budeme především na kondici, ale vše se budu snažit dělat herní, zábavnou formou,“ pokračuje kouč.

Trénovat se bude v domácích podmínkách. „Na soustředění se nechystáme,“ potvrzuje Pavlas.

Laťka je vysoko

A s kým se albrechtické SK utká v zimních testech? „Zatím máme naplánované přáteláky proti Hornímu Jelení, Stěžerům a Petrovicím. Další dva zápasy jsou v jednání,“ říká Pavlas.

Jeho tým podtrhl úspěšný podzim i postupem do semifinále poháru. Laťka pro jaro bude tedy hodně vysoko. „Chtěli bychom se držet nadále v horní části tabulky a být stále nepříjemný soupeř pro každého. A samozřejmě chceme zabojovat v okresním poháru, kde nás na domácím hřišti 1. května bude čekat derby s Borohrádkem,“ uzavírá Pavlas.