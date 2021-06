Obránce týmu, který kope okresní přebor Královéhradecka, má fotbal rád, což dokazuje svým zápalem pro hru. Zároveň však dobře ví, že někdy to i trošku přehání.

„Určitě patřím mezi důraznější a emotivnější hráče, na hřišti to tak prostě mám. Kolikrát mě během zápasu něco naštve. Když se k tomu přičte fakt, že se nám některé zápasy nedařily, tak se pak nějaká ta frustrace objeví a člověk trošku vyjede, hraje důrazně. Ono se to pak nasčítá,“ je si vědom.

„Ale přijde mi, že v našem okrese jsou na mě rozhodčí zasedlí. Vycházím na hřiště a už mám žlutou,“ kroutí hlavou šestatřicetiletý borec a dodává: „Když jsem byl předtím v Libišanech na Pardubicku, tak jsem za celou sezonu dostal asi dvě žluté, tam to bylo úplně jiné.“

Na druhou stranu sudí na nejnižší úrovni obdivuje. Proč? „Že na sebe nechají nadávat, já bych to za ty peníze nedělal. Asi mají fotbal rádi a nedělají to kvůli penězům, ale spíš kvůli limonádě, pivku a dobré klobáse, což k vesnickému fotbalu jednoznačně patří,“ poukazuje na klasiku v „pralese“.

Vzadu to čistí

Snaží se Klimt důraznou hrou kopírovat svého oblíbence Řepku?

„Je to legenda Sparty a srdcař, kterého nejde nějakým způsobem napodobovat. On byl pan Fotbalista, já hraju jenom okres. Jasně, měl blikance, kterými byl známý, ale jinak to byl nesmírně uznávaný hráč, především v Anglii. Ale přišlo mi, že rozhodčí to zase až tak neřešili jako třeba tady v okrese, samozřejmě v podstatně menším měřítku,“ říká na adresu bývalého skvělého zadáka.

V SOUBOJI. Petr Klimt ve skluzu.Zdroj: archiv

Boharyňský fotbalista přitom původně začínal coby útočník, později se přes beka dostal až na stopera. „Zavírám krajní obránce a čistím to tam. Někteří fanoušci mi říkají mistr skluzu,“ směje se fanda Sparty své přezdívce.

Poslední roky v podání Letenských ho moc nepotěšily, přesto věří ve zlepšení a návrat na výsluní.

„Samozřejmě jsem to nesl blbě, těžce jsem to kousal. Myslím si, že dolů se to dostalo hlavně za Stramaccioniho. Po něm to měli všichni trenéři těžké, aby to srovnali. V kádru bylo možná spoustu výborných fotbalistů-individualit, ale mně jako fanouškovi přišlo, že tam chyběl především týmový duch, neviděl jsem tam ochotu šlapat jeden za druhého. Ať je to Boharyně nebo Sparta, tak na hřišti všichni musí makat jeden za druhého. Věřím, že pod Vrbou se to zvedne a bude to daleko lepší. Herní projev se už začíná zlepšovat. Ale Slavie je v této době bezkonkurenční. Snad Sparta v příští sezoně zabere a nedá jí to tak lacino jako letos,“ přeje si fotbalista boharyňské TJ Bystřice.

Těžký restart

Nejen on, ale i celá amatérská kopaná má za sebou dvě nedohrané sezony, což vidí jako velký problém.

„Hlavně pro vesnický fotbal. Spousta lidí skončí, spousta mančaftů bude mít co dělat, aby dala vůbec dohromady dostatečný počet hráčů na další sezonu. Z hlediska mého věku to není nic příjemného, v šestatřiceti je pro mě další restart těžký. Pro starší chlápky je to ještě horší. My máme totiž jeden z nejstarších mužstev v okrese. Někdo z těch zkušenějších třeba už nezačne. Co jsem se bavil s mladšími, tak se jim už taky moc nechce. Prakticky přes rok nic nedělali, někdo se ani nehnul,“ podotýká Petr Klimt.