Obě nejvyšší soutěže, Česká fotbalová liga a divize už znaly rozlosování nového ročníku 2021/2022. Teď se k nim přidaly také krajské soutěže Královéhradecka, do kterých znovu zasáhne šedesát týmů. Krajský přebor a I. A třída budou po šestnácti mužstvech, obě skupiny I. B třídy budou mít čtrnáct celků.

Stěžery (žluté trenky) budou jedním ze dvou nováčků I. B třídy. | Foto: Lubomír Douděra

Ke změnám došlo pouze v nejnižší krajské lize. Jelikož se do I. B třídy nepřihlásily týmy TJ Sokol Staré Buky a SK Přepychy, soutěž byla doplněna o dva nováčky, kteří se posunou z okresních přeborů Hradecka a Jičínska. Do skupiny A je zařazen celek TJ Sokol Stará Paka, do béčka jde TJ Sokol Stěžery.